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Recuperan una furgoneta con 1.350 kilos de nitrato de calcio robado de un almacén agrícola de El Ejido

El propietario del establecimiento facilitó a los agentes los datos de la furgoneta a partir de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad

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El material localizado por la Policía Local de El Ejido.

Europa Press

Almería

La Policía Local de El Ejido ha recuperado esta pasada noche una furgoneta robada en una localidad de la provincia de Granada en cuyo interior ... se encontraban 1.350 kilos de nitrato de calcio sustraídos de un almacén agrícola del municipio. Los autores del robo han conseguido huir y no han podido ser detenidos.

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Recuperan una furgoneta con 1.350 kilos de nitrato de calcio robado de un almacén agrícola de El Ejido

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