Recuperan una furgoneta con 1.350 kilos de nitrato de calcio robado de un almacén agrícola de El Ejido

La Policía Local de El Ejido ha recuperado esta pasada noche una furgoneta robada en una localidad de la provincia de Granada en cuyo interior ... se encontraban 1.350 kilos de nitrato de calcio sustraídos de un almacén agrícola del municipio. Los autores del robo han conseguido huir y no han podido ser detenidos.

Según ha informado el cuerpo policial en una publicación en 'Facebook', los agentes de la Unidad de Prevención 092/112 recibieron, sobre las 1,20 horas, un aviso de la Sala de Coordinación y Videovigilancia (Cecov) que alertaba de un robo en un almacén situado en el paraje Cuatro Vientos.

El propietario del establecimiento facilitó a los agentes los datos de la furgoneta a partir de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Con esta información, las patrullas establecieron un dispositivo de búsqueda por las posibles rutas de huida.

Poco después, una de las patrullas localizó el vehículo en un lateral de la carretera del paraje L'Aimun, en la zona de Pampanico. La furgoneta presentaba signos de haber sido forzada y tenía fracturado el cristal delantero izquierdo, y en su interior los agentes hallaron 54 sacos de nitrato de calcio de 25 kilos cada uno.

Los agentes comprobaron que la furgoneta figuraba como sustraída y que la denuncia había sido presentada el día anterior. Tras contactar con su titular, este se desplazó hasta el lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, los propietarios del almacén agrícola acudieron al lugar y recuperaron los sacos sustraídos. Por su parte, la Policía Local continúa con las gestiones para identificar y detener a los autores del robo.