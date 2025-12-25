Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moisés Palmero en una de las charlas en Punta Entinas. IDEAL

Un recorrido didáctico por Punta Entinas para 'bajar' las cenas navideñas

El Ejido ·

de las Piruletas', organiza junto al Ayuntamiento de El Ejido la ruta 'Bajabalates' para conocer este lugar

Javier Cortés

El Ejido

Jueves, 25 de diciembre 2025, 20:29

Comenta

La Asociación de Educación Ambiental 'El Árbol de las Piruletas' planea una actividad para bajar los dulces y las comidas navideñas y pasar un buen ... rato paseando por la naturaleza en el Poniente almeriense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sorprende a varios municipios de Granada en Nochebuena
  2. 2 Muere un hombre de 82 años en el incendio de su casa en Cádiar
  3. 3 Colas enormes en el centro de Granada en Nochebuena por la famosa pastelería con su pastela y dulces
  4. 4 Granada registra más de 450 incidencias en Nochebuena y la madrugada de Navidad
  5. 5 Los merengues XXL de Granada que ya llegan a toda España
  6. 6

    Alquilar en Granada desde 15 hasta 30 metros cuadrados
  7. 7 Parte del campo de fútbol de Húetor Vega se viene abajo tras derrumbarse un muro
  8. 8 La meca de los videojuegos retro está en Granada: «La nostalgia tira mucho»
  9. 9 Estos son los 50 legionarios que desfilarán en Granada el Día de la Toma
  10. 10 Lo arrestan en el aeropuerto de Palma antes de viajar a Granada por quedarse con una cartera con 3.500 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un recorrido didáctico por Punta Entinas para 'bajar' las cenas navideñas

Un recorrido didáctico por Punta Entinas para &#039;bajar&#039; las cenas navideñas