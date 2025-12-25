Un recorrido didáctico por Punta Entinas para 'bajar' las cenas navideñas

La Asociación de Educación Ambiental 'El Árbol de las Piruletas' planea una actividad para bajar los dulces y las comidas navideñas y pasar un buen ... rato paseando por la naturaleza en el Poniente almeriense.

En concreto, esta entidad, con la colaboración con la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido, realizará durante la mañana del próximo sábado 27 de diciembre un itinerario didáctico por Punta Entinas Sabinar para conocer su biodiversidad y disfrutar del entorno en una época muy especial del año. Un plan diferente para vivir la Navidad al aire libre en el municipio ejidense y que además es totalmente gratuita inscribiéndose en el correo electrónico entinassabinarpunta@gmail.com.

El evento comenzará a las 9.00 horas de la mañana desde el Centro de Interpretación de Punta Entinas - Sabinar y se llegará a la puerta del Faro Sabinar, en un recorrido llano que tendrá entre unos 16 y 17 kilómetros y una duración de cuatro horas aproximadamente. A su vez, pueden ir los niños sabiendo que va a ser un recorrido largo y también son bienvenidos los perros, aunque deben llevar correa, ya que es un espacio protegido.

Asimismo, Moisés Palmero, en declaraciones a IDEAL, comentó que «queremos hacer una ruta por Punta Entinas y ver las obras que están haciendo, porque desde hace mes y medio, la Junta de Andalucía está haciendo una serie de actuaciones allí, en Punta Entinas - Sabinar, en la zona de los humedales y están poniendo vallas de madera, cartelería y queremos comprobarlo».

Además, Palmero añadió que «el objetivo es aprovechar las fiestas y hacer una actividad deportiva, social, de voluntariado, cultural». Por su parte, el educador ambiental contó a este medio que inicialmente la ruta se iba a llamar 'Quema turrones', pero esta ruta ya la utilizan en una carrera en Alicante, así que bautizaron esta ruta navideña como 'La Bajabalates de Punta Entinas', un nombre divertido y llamativo para este evento que espera contar con una gran cantidad de aventureros y aventureras para disfrutar de una gran jornada del binomio: deporte y naturaleza.

Por otro lado, el educador ambiental comentó que hace unos días la asociación estuvo con un centro de El Ejido, a través del Aula de Ecología del Ayuntamiento de El Ejido, con el colegio CEIP Punta Entinas, de Pampanico para ver la actualidad de este paraje natural, en el que comentó que «hubo muchos flamencos» y que después de la lluvia, «está todo verde, la hierba está saliendo y es un espectáculo ver Punta Entinas en estas fechas».