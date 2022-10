Reconocimientos a la labor de la Policía Nacional de El Ejido

La Policía Nacional en El Ejido celebró en la jornada de ayer la festividad de Los Ángeles Custodios, con una jornada que comenzó con la celebración de la Misa en la Iglesia de San Isidro Labrador, oficiada por el Padre Mariano Delgado, y con un acto institucional en el Teatro Auditorio.

Un acto que contó con la presencia del alcalde, Francisco Góngora; el Comisario Jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en El Ejido, Rafael Rodríguez; el subdelegado de Gobierno, José María Martín; la Jueza década de los juzgados de El Ejido, María del Carmen Juárez; el comandante de la Guardia Civil, Sergio Peñarroya; y el Intendente de la Policía Local, Marco Muñoz.

En este sentido, Rafael Rodríguez destacó que la de El Ejido es una comisaría «pujante, dinámica pero sobre todo somos gente motivada e ilusionada con su trabajo, el policía debe ser expeditivo con la delincuencia, pero empático y proativo con la ciudadanía a la que sirve».

Asimismo, el Comisario Jefe subrayó que la Dirección General ha reconocido el trabajo de esta Comisaría «entre otras cosas, ascendiendo a dos de nuestros policías a oficiales, a un subinspector a inspector, y a dos inspectores a inspectores jefe. Hemos conseguido situar a El Ejido en el mapa policial y hoy en día no hay policía que no sepa de nosotros por los servicios operativos que desarrolláis y por la buena dinámica de trabajo que existe. Ya no se quedan plazas sin cubrir cuando salen a concurso y hemos vuelto a tener alumnos de prácticas».

Un trabajo que también puso en valor el Subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien destacó que la eficacia en la resolución de delitos de la Comisaría de El Ejido se sitúa «en el 70,2% de esclarecimiento de delitos graves y menos graves, según datos del primer semestre de 2022. Este índice se sitúa muy por encima de la media nacional, que está en el 50%».

Por su parte, el alcalde de ElEjido incidió en «el esfuerzo que día a día lleváis a cabo las mujeres y hombres de la Policía es determinante en los buenos resultados obtenidos en áreas tan sensibles como las referidas a menores, violencia de género, el consumo y tráfico de drogas, lucha contra la trata y explotación laboral y sexual, el cibercrimen y otras tantas líneas de trabajo. Pero, también siendo una policía cercana y accesible a nuestros vecinos».

Durante el acto también se llevó a cabo la distinción con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco al inspector Francisco Javier Pedregosa, subinspector Edgar Muñoz, oficial Francisco Javier Carmona, policía Vanesa Moral y policía Borja Bautista.

Asimismo, se entregaron distinciones honoríficas por la dedicación, entrega y vocación de servicio a cinco personas que durante este último año han servido de ejemplo en el desempeño de su profesión, como fueron los agentes de policía Juan José López, Juan Jesús Núñez, Ángel David Bonilla y Francisco José González, así como al técnico de audiovisuales del Ayuntamiento Iván Gómez.