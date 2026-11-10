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El Ejido

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Reconocen la importancia de luchar contra Thrips parvispinus

Desde Koppert se valora el comportamiento del ácaro depredador A. limonicus contra esta plaga

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La alcaldesa Julia Ibáñez, y los concejales Manuel Martínez y María Herminia Padial, visitan Koppert.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Agricultura, Manuel Martínez, y la concejal de Fomento, María Herminia Padial, ha visitado el ... centro de I+D de Koppert, líder internacional en control biológico y soluciones naturales para la protección de cultivos, donde ha podido conocer los últimos avances que la empresa está desarrollando para hacer frente a algunas de las principales plagas que afectan al campo, entre ellas el Thrips Parvispinus.

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