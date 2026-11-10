Reconocen la importancia de luchar contra Thrips parvispinus

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Agricultura, Manuel Martínez, y la concejal de Fomento, María Herminia Padial, ha visitado el ... centro de I+D de Koppert, líder internacional en control biológico y soluciones naturales para la protección de cultivos, donde ha podido conocer los últimos avances que la empresa está desarrollando para hacer frente a algunas de las principales plagas que afectan al campo, entre ellas el Thrips Parvispinus.

En el encuentro también han estado presentes Juan Miguel Rodríguez, director general de Koppert España y Portugal; Juan Carlos Rodríguez, director comercial en la zona de Almería, Granada y Málaga; Dario Massa, Director de I+D; Kris de Smet, Responsable comercial en Europa; y Raquel Morán y Armando García (Marcom).

Durante la visita, Ibáñez ha conocido de primera mano las nuevas herramientas de control biológico y las estrategias de control de plagas, especialmente frente a una de las que está teniendo mayor incidencia en la presente campaña, el parvispinus, que «está provocando una situación de extrema gravedad en el campo y que amenaza la rentabilidad de miles de explotaciones agrícolas».

Ayuntamiento y Koppert han coincidido en reconocer la importancia de la lucha integrada para mantener bajo control la plaga de Thrips Parvispinus, entendiendo la lucha integrada en toda su extensión, como un modelo de gestión de la sanidad vegetal en el invernadero que tiene al control biológico como una de sus piedras angulares, junto a las buenas prácticas de higiene y aislamiento, la colocación de plantas reservorio y setos vegetales y el uso de plaguicidas químicos que sean compatibles con la fauna auxiliar, en caso necesario.

Además, se ha expresado la necesidad de que todo el sector productor actúe de forma colectiva y sin excepciones, ya que el éxito en la lucha contra el parvispinus requiere de una acción coordinada que haga sumar los esfuerzos individuales realizados por cada agricultor en su parcela. Es muy importante que los productores entiendan que cualquier acción individual tiene consecuencias para el resto del sector.

En este sentido, el concejal de Agricultura ha confirmado que no cumplir de forma generalizada con el protocolo de medidas obligatorias y recomendaciones elaborado por la Consejería de Agricultura está facilitando la propagación de la plaga, especialmente en el momento del arranque de la plantación y su posterior manipulación y transporte.

Desde Koppert, se ha valorado muy positivamente el comportamiento del ácaro depredador A. limonicus, que es hoy por hoy el más eficaz frente al Thrips Parvispinus, en un momento en que no hay materias activas autorizadas que sean eficaces contra esta plaga.

Koppert es una compañía de referencia internacional, con presencia en más de 100 países y más de cinco décadas de experiencia en el desarrollo de soluciones biológicas para la agricultura. Una trayectoria que, unida a su firme apuesta por la investigación, le ha permitido desarrollar herramientas cada vez más eficaces para responder a los retos fitosanitarios del sector.

La visita ha permitido conocer también la filosofía de trabajo de Koppert, basada en aprovechar los mecanismos que ofrece la propia naturaleza para proteger y fortalecer los cultivos. Para ello, desarrolla y aplica soluciones que utilizan enemigos naturales para controlar las plagas, abejorros para favorecer la polinización y microorganismos que contribuyen a mejorar la salud de las plantas, tanto por encima como por debajo del suelo.

Un modelo de producción que sitúa la investigación y la innovación al servicio de los agricultores, facilitándoles productos biológicos y conocimientos especializados para obtener cosechas más saludables, mejorar la resistencia y el rendimiento de los cultivos y avanzar hacia una agricultura más segura y sostenible.