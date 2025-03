Reclaman una cafetería para el Centro de Mayores de las Palmeras - San Francisco

J. C. El Ejido Miércoles, 26 de marzo 2025, 18:33 Comenta Compartir

El PSOE de El Ejido ha reclamado al equipo de gobierno municipal que, antes de inaugurar el nuevo centro de mayores de Las Palmeras-San Francisco, lo dote de una cafetería, ya que «se trata de un servicio básico para que los mayores puedan hacer vida en el centro».

Así se ha expresado el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento ejidense, José Miguel Alarcón, quien ha puesto de relieve que el servicio de cafetería se viene prestando en el resto de centros de mayores del municipio, por lo que no se explica que su implantación en Las Palmeras-San Francisco se haya programado para «una segunda fase» de la que aún se desconocen los tiempos. «¿Por qué se va a privar a este centro de mayores de un servicio que sí tienen los demás?», se ha preguntado.

Alarcón ha recordado que el centro de mayores de Las Palmeras-San Francisco se ha realizado a propuesta del Grupo Municipal Socialista, quien hace ya casi cuatro años exigió al equipo de gobierno su construcción, dentro de la Mesa de Diálogo Institucional Permanente abierta para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento de El Ejido.

«En aquel entonces reclamamos una solución para los mayores del barrio, que tenían que desplazarse a Santo Domingo o a Ejido Norte para poder hacer uso de un centro de mayores», ha señalado el portavoz socialista. La petición de este centro fue aceptada, aunque «al cabo de cuatro años nos encontramos con que se va a inaugurar, pero sin un servicio tan básico como es el de cafetería».

«Jamás pensamos que el equipo de gobierno iba a hacer sólo una parte del centro, dejándolo sin una cafetería donde tomarse un café y, en definitiva, socializar con otros mayores», ha añadido.

«Los vecinos y vecinas del barrio ya nos están diciendo que por qué este centro no es como los demás, y nosotros no podemos hacer otra cosa que exigir al equipo de gobierno que atienda a estos mayores como se merecen y que no inaugure el centro hasta que no le ponga una barra y una pequeña cocina, en la que puedan servirse incluso menús para aquellas personas mayores que tienen dificultades para hacerse la comida en casa», ha indicado el portavoz del PSOE.