Reclaman más apoyo municipal a entidades que trabajan por la integración

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, junto a la concejala Mari Carmen Álamo, la vocal del partido en la Junta Local de Las Norias, Saloua Haira, y el secretario general de Juventudes Socialistas de El Ejido, Federico Galdeano, han visitado las instalaciones que la Fundación Cepaim tiene en el núcleo de Las Norias.

La organización desarrolla dos líneas principales de trabajo desde este centro. Por un lado, ofrece asesoramiento y apoyo a inmigrantes en situación de precariedad, muchos de ellos residentes en asentamientos, facilitando trámites administrativos, orientación laboral, asesoramiento jurídico o el aprendizaje del idioma. Por otro, gestiona dos viviendas de acogida humanitaria, con un total de 23 plazas, en el marco de un convenio con el Ministerio de Migraciones.

Cepaim y los representantes del PSOE han coincidido en la necesidad de que en El Ejido se pongan en marcha iniciativas comunitarias que favorezcan la convivencia y el conocimiento mutuo entre población autóctona e inmigrante, un aspecto en el que el municipio presenta importantes carencias.

Entre los temas tratados en la reunión, se ha abordado el hecho de que el Ayuntamiento de El Ejido no solicite fondos europeos destinados a la erradicación de asentamientos por negar su existencia, a pesar de que son una realidad visible en el municipio. «La consecuencia es que se pierden recursos que podrían contribuir a mejorar las condiciones de vida de muchas personas y aliviar el problema de la vivienda», ha señalado el portavoz, José Miguel Alarcón.

El dirigente socialista ha destacado además que «entidades como Cepaim demuestran cada día que la inmigración aporta muchísimo a nuestra sociedad, aunque se necesita el respaldo de las administraciones para que la integración sea una realidad y no un eslogan vacío».

Alarcón ha alertado también sobre «la desigualdad tremenda que existe en nuestro municipio y que se manifiesta, sin ir más lejos, en que hay colegios casi exclusivamente de alumnado inmigrante, mientras que otros atienden mayoritariamente a población local».

El PSOE de El Ejido ha reclamado al equipo de gobierno local un giro en sus políticas para reconocer la realidad del municipio y aprovechar los recursos disponibles. En concreto, los socialistas piden al Ayuntamiento que solicite fondos europeos y estatales para vivienda, que colabore de forma estable con las entidades sociales que trabajan sobre el terreno y que impulse proyectos comunitarios en espacios abiertos que fortalezcan la igualdad de oportunidades y la convivencia en todo el municipio.