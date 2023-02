VOX reclama una actuación integral en la Plaza de la Libertad de Las Norias

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido demandó ayer al gobierno local la actuación urgente para reparar y mejorar el estado de la plaza de La Libertad del núcleo urbano de Las Norias de Daza.

Una petición que incidieron desde la formación política que ya llevaron a cabo los propios vecinos hace meses, tras llevar a cabo una recogida de firmas con la que se demandaba la fumigación de la zona, la poda de los árboles, reparación del suelo o sustitución del mismo, el mantenimiento de los bancos y la restauración o sustitución de la actual fuente.

Es por ello que ahora desde VOX piden al gobierno local que modernice, renueve y limpie la zona.

La concejal de VOX El Ejido Almudena Martínez criticó que el estado de la zona, afirmando con respecto al alcalde, Francisco Góngora, y su equipo de gobierno que «hay zonas que no les importan lo más mínimo y parece que no les preocupase que cualquier persona mayor pudiese tropezar con un suelo en mal estado o que un niño no pueda beber agua cuando juega en esa plaza».

Aguas fecales en Balerma

Por otra parte, desde VOX también se demandó hace unos días un estudio para determinar las causas del desborde de la red de saneamiento en la calle del Mar de Balerma.

La portavoz de VOX El Ejido, Rosa María Martín, y la vocal de esta formación en Balerma, Cristina López, mostraron su preocupación por este tema tras recibir las quejas de los vecinos que denunciaron que

Los vecinos de la zona, hasta la avenida de Las Nasas, denunciaron que se vieron obligados a estar tres días sin poder salir prácticamente de sus casas por el desborde de dos alcantarillas de aguas fecales.

En este sentido, Martín hizo hincapié en que «un ejidense que en el siglo XXI tenga que encerrarse en su casa por el hedor y la suciedad de las calles, porque se desborda una alcantarilla de aguas fecales, tiene un problema al que su gobierno municipal debe dar solución inmediata».