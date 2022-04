Cs recibe el apoyo del Consejo de Transparencia de la Junta frente al Ayuntamiento

El grupo municipal de Ciudadanos comunicó ayer que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Junta de Andalucía obliga al Ayuntamiento a proporcionarle al portavoz de la formación naranja, Cecilio Vargas, una información que le fue denegada por el equipo de Gobierno alegando que no estaba legitimado para acceder a la misma.

«Al final se impone la lógica ante una decisión que carecía de fundamento», incidió Vargas, al tiempo que explicó que se le negó una información de carácter público, relacionado con datos sobre un contrato de concesión para la explotación de un servicio.

«Cuando solicité la documentación pertinente, recibí respuesta diciendo que no podía acceder a ella ya que no tenía la legitimación necesaria», subrayó Vargas, al tiempo que apuntó que «algo que no entendí en su momento ni comprendo ahora, porque se trata de datos públicos y estamos ante una Administración pública que, teóricamente, no debe esconder a la ciudadanía dato alguno».

Ahora, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Junta de Andalucía da la razón a Cs y señala que se trata de una «información pública», por lo que desde la formación naranja acusan al gobierno local de «falta de participación y democracia».

En esta misma línea, Vargas insistió en que «con esta notificación favorable que hemos recibido, queda demostrado que este alcalde y su equipo de Gobierno suspenden en transparencia» y denunció que «actitudes como estas no se pueden permitir en un Estado democrático de derecho, porque se está atentando contra la labor de conocimiento y fiscalización de los grupos de la oposición».