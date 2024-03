Raule y Sidonie encabezan el cartel del Festival 'San Marcos en Vivo'

Inmaculada Acién El Ejido Viernes, 15 de marzo 2024, 23:54 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Ayuntamiento de El Ejido dio ayer a conocer los nombres de los artistas que conforman el cartel del festival 'San Marcos en Vivo 2024' que se incluye dentro de la programación prevista para la festividad en honor a San Marcos. Una programación que llenará de música y mucho ritmo el Pabellón de Deportes de El Ejido los días 19 y 20 de abril, desde las 20 horas.

Un cartel que, como desveló, la concejala de Cultura, Elena Gómez, encabezarán Raule y Sidonie. El primero de ellos actuará el viernes junto a El Jose y Dj Fixi; mientras que el sábado Sidonie estará acompañado de Malmö 040 y 'Éxtasis- we are not djs'.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, explicó que «tras el éxito que cosechamos el año pasado con la primera edición, consiguiendo congregar a más de 4.000 personas, en 2024 repetimos esta experiencia musical en un marco idóneo, durante la celebración de las Fiestas en honor a San Marcos y con un cartel de excepción».

Las entradas están a la venta en la página web de cultura por 25 euros cada noche o mediante un abono para los dos días por 40 euros.

La celebración de 'San Marcos en Vivo' es una de las grandes apuestas musicales para las Fiestas de San Marcos de El Ejido.