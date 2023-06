Rasel, María Peláe y José Manuel Soto pondrán la música a San Isidro

Inmaculada Acién El Ejido Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Parque Municipal se ha convertido en el lugar de encuentro en los últimos años para disfrutar al aire libre de los conciertos de feria. Conciertos que además se caracterizan por ser gratuitos y por tratar de ofrecer una amplia variedad con la que cubrir las diferentes franjas de edad y los distintos gustos musicales de los ciudadanos.

De esta manera, el primer día de feria será el destinado a un público más maduro.

Tras el pregón de fiestas a cargo de Gabriel Martín Cuenca y de la coronación de las reinas y reinas juveniles e infantiles, y el rey infantil, tendrá lugar la actuación musical de José Manuel Soto. Un artista que en este 2023 cumple 40 años sobre los escenarios como cantante solista, después de haber formado parte de varios grupos.

Los sones andaluces llenarán el parque municipal con este concierto de uno de los compositores y cantantes con más solera del panorama musical andaluz.

José Manuel Soto ha grabado 18 discos, ha dado más de un millar de conciertos y ha participado en infinidad de galas benéficas, programas y espectáculos de televisión.

Temas como 'Por ella', 'Déjate querer', 'Volver a verte', 'Procuro olvidarte', 'La pared' o 'Para olvidar un amor', se han convertido en clásicos que seguro se corearán durante esta noche.

El jueves es de Rasel

Mañana por la noche le tocará el turno al público joven.Especialmente para ellos, la concejalía de Cultura ha preparado el concierto de Rasel, que dará comienzo alrededor de las 23.15 horas, tras el Festival de Pirotecnia, también sobre el escenario del Parque Municipal. El conocido cantante sevillano, con influencias de géneros como el rap, reggae, hip hop y R&B, llega a El Ejido para animar una noche en la que se espera que sean también muchos los jóvenes que acudan de otros municipios cercanos a disfrutar del espectáculo.

Rasel se dedica a la música desde hace más de 10 años. La novena temporada de Tu cara me suena fue su gran salto a la televisión. El cantante de 43 años quedó quinto, por detrás de Eva Soriano.

Aunque ya había dado varios conciertos, no fue hasta 2007 cuando lanzó al mercado su primer disco: Publicidad Engañosa. El ritmo y las letras de sus temas no pasaron desapercibidos y poco a poco se fue ganando un hueco en el mercado. En 2012 consiguió un gran éxito comercial con 'Me pones tierno', en colaboración con Carlos Baute.

Desde entonces han sido muchos los artistas que han trabajado con él como Omar Montes, Demarco Flamenco, Henry Méndez, Nyno Vargas, Danny Romero, Bebe, Mala Rodríguez o Keen Levy, entre otros.

El viernes para los peques

También los pequeños de la casa tendrán su propio concierto. Para ellos será la tarde del viernes. A las 19 horas llegará el 'Show de la Pandilla Drilo'. Un espectáculo para disfrutar en familia, con los conocidos personajes Drilo y sus amigos que propondrán una historia apasionante, divertida y llena de sorpresas, donde un científico chiflado y sus amigos correrán aventuras mágicas y se encontrarán con personajes insólitos.

También para los más pequeños será la mañana del sábado, con juegos en familia que se desarrollarán en el Parque Municipal desde las 11 horas. Una iniciativa que ya tuvo un gran éxito durante las fiestas de San Marcos y que ahora repiten en programación. En esta ocasión se espera que de nuevo cientos de menores disfruten de juegos de toda la vida junto a sus padres y abuelos, uniendo generaciones y recordando aquellos juegos en los la tecnología no existía pero sí la imaginación.

María Peláe

La enérgica y divertida cantante María Peláe será la protagonista del concierto del viernes, desde las 23.15 horas, con sus temas 'Mi tío Juan', 'El grillo' o 'La niña', entre otros.

El sábado por la noche será la noche más pop-rock con el espectáculo 'La Edad de Oro del Pop Español', con Pablo Perea, de La Trampa; Rafa Blas, ganador del concurso de La Voz; Javián, de Operación Triunfo; y Patricia Aguilar, finalista de Tu Cara Me suena.

Servicios de limpieza

Durante los cinco días de Feria, el Ayuntamiento de El Ejido ha previsto un Operativo Especial de Limpieza que incluirá un barrido mecánico y manual tras el recorrido de las carrozas con motivo de la Batalla de las Flores de esta tarde, un baldeo mecánico todas las tardes desde mañana y hasta el domingo de las distintas calles del recinto ferial y su entorno, la recogida de los contenedores de la feria dos veces al día desde mañana y hasta el domingo, un servicio permanente de limpieza manual en el recinto ferial y en el parque municipal desde, dando servicio tanto a la feria del mediodía como a la feria de noche, y la limpieza manual y mecánica a primera hora de la mañana todos los días que dura la feria.

Reparto de libros y abanicos El tradicional reparto de libros de San Isidro se llevará a cabo esta tarde en el Parque Municipal, tras la finalización de la Batalla de las Flores. Un lugar donde cada año se generan largas colas por conseguir un libro que no solo se convierte en guía para no perderse ninguna actividad de estas fiestas, sino un libro que guardar y coleccionar, donde descubrir imágenes antiguas del municipio, rostros conocidos, momentos que para muchos son inolvidables. Además, durante esta tarde y junto al libro de las fiestas también se llevará a cabo el tradicional reparto de abanicos, otro de los elementos que muchos ejidenses, también guardan con cariño como recuerdo de tantas fiestas patronales disfrutadas.