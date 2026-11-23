La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, hizo pública en el Perfil del Contratante la adjudicación de las obras ... de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad en el Centro Específico de Educación Especial (Ceee) Luz de Poniente de El Ejido (Almería).

La unión temporal de empresas formada por Albaida Infraestructuras S.A. y Obras y Servicios Públicos S.A. resultó adjudicataria del contrato, por un importe de 145.294,67 euros y con un plazo de ejecución de tres meses.

Los trabajos consistirán en la adaptación de una parte del núcleo de aseos de la primera planta a fin de crear un espacio adecuado que incluya camilla, grúa de transferencia y sanitarios y griferías específicas. Asimismo, se realizarán las reformas necesarias para crear un segundo aseo adaptado en la misma planta, que se ubicará entre las aulas número cuatro y seis, con acceso desde ellas mediante puertas correderas.

Por último, las obras adjudicadas contemplan la ejecución de una rampa de nueva construcción que conectará el patio con la planta primera del centro, creando un nuevo acceso y salida de evacuación.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que desarrolla la Agencia Pública Andaluza de Educación.