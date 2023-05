Rafael Álvarez 'El Brujo' descubre su Butaca de Honor en el Auditorio de El Ejido

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

A las ocho de la tarde, una hora antes de que comenzara su espectáculo en la tarde noche de ayer en el Auditorio de El Ejido, Rafael Álvarez 'El Brujo' descubrió lo placa de esa Butaca de Honor que llevará por siempre el nombre de uno de los más grandes actores del panorama nacional y de un asiduo al Festival de Teatro de El Ejido.

Precisamente, durante el acto no dudó en recordar cómo fue su primera actuación en el Festival de Teatro de El Ejido. «La primera vez que viene fue con José Luis Alonso de Santos haciendo una obra que creo que se llamaba 'Viva el Duque, nuestro dueño'. Vine a El Ejido porque un chico de la compañía se puso enfermo, hubo que sustituirlo rápidamente. Yo no me sabía prácticamente el papel y salí allí un poco por la cara, pero todo fue bien».

Así, 'El Brujo' contó como anécdota que «era la época en la que ibas a actuar un día y con lo que te pagaban, nos lo repartíamos entre diez o doce que veníamos en una furgoneta, con los pelos como Jimi Hendrix y nos quedábamos en las playas de Almería una semana. Ahora no, ahora vas de un sitio a otro».

Muchos años en los que El Ejido se ha transformado, «pero lo que para mí es interesante es que esa transformación industrial a través del trabajo de la agricultura y la economía de El Ejido, ha venido acompañada de una transformación en el mundo de la cultura, que es el mío, y en el mundo del teatro que ha ido parejo», apuntó El Brujo, quien subrayó que «El Festival ha seguido celebrando, ahora es inmenso, porque antes veníamos cuatro compañías y ahora es grande y tiene muchas compañías de mucho prestigio nacional, gente muy conocida en televisión y vienen espectadores incluso de otros sitios a ver espectáculos a El Ejido».

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; el delegado territorial de Cultura, Deporte y Turismo, José Vélez; y la edil de Cultura, Elena Gómez, acompañaron al artista durante el momento en el que descubrió la placa que lleva ya su nombre en una butaca del Teatro Auditorio. Góngora hizo hincapié en que «es un día grande para el Festival de Teatro de El Ejido en esta 46 edición, ya que una edición más volvemos a contar con Rafael Álvarez 'El Brujo', uno de los grandes actores del panorama nacional e internacional, que cuenta con una larga y fructífera trayectoria por los escenarios de todo el país, donde recupera con sus obras a los clásicos de la literatura española y que, además, ha participado en cine y televisión de la mano de los grandes».

El primer edil ejidense destacó que «El Brujo aporta prestigio a nuestro Festival, ya que cuenta con numerosos reconocimientos y títulos y con una trayectoria espectacular y es un personaje sobre las tablas inconfundible con un sello propio».

Este galardón viene a unirse a los concedidos también en ediciones anteriores a artistas de la categoría de José Sacristán, José María Pou, Loles León, Julia Martín Caba, Els Joglars, La Cubana, Ron Lalá,José Mercé, 'El Espejo Negro', 'Los Morancos' y Juan Echanove. De igual modo, otros grandes cantantes cuentan con una distinción en este edificio cultural como son Monserrat Caballé y Manolo Escobar a los que se les otorgó un 'Palco de honor' por su importante contribución a la historia de la música.

Tras recibir su 'Butaca de Honor', El Brujo se subió anoche al escenario del Auditorio para interpretar la obra 'El viaje del Monstruo Fiero' de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde Lope de Vega, en una loa de 1607 le propone al 'ilustre senado' el siguiente enigma: ¿Cuál es aquel monstruo fiero que nació de nobles padres y parió una madre sola y de muchas madres nace? Obviamente la adivinanza alude al actor. O tal vez no sea tan obvio, así como tampoco es tan obvio que el 'ilustre senado' sea siempre el público.