Una quincena de comercios participa en la edición de Mercastock del municipio

Durante toda la jornada del pasado sábado, de 11.00 horas a 20.00 horas, tuvo lugar una nueva edición de Mercastock en el Paseo Juan Carlos I de El Ejido, organizado por la Asociación de Comerciantes y Servicios de El Ejido en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido.

La concejala de Comercio, María Herminia Padial, recorrió el espacio junto a Loli Sampedro, miembro de la asociación. La edil explicó que es fundamental «apostar por los establecimientos de proximidad, no solo como motor económico, sino también como parte de la identidad y esencia de nuestro municipio».

Con la participación de una quincena de establecimientos, este mercado de saldos ofreció prendas y artículos a precios rebajados, en ropa y calzado, complementos, servicios de estética, joyas y lencería.

Se trata de una iniciativa que se pone en marcha para que los profesionales del sector comercial ofrezcan sus productos en un escaparate único, a unos precios muy asequibles, siendo interesante tanto para el cliente potencial, como para el propio comercio. Igualmente se trata de un punto de encuentro para los propios empresarios locales, en un intento de proyectar al sector unificando esfuerzos y utilizando criterios comunes de exposición y venta.

«Es por ello que desde el equipo de Gobierno seguimos apoyando este tipo de acciones que refuerzan la actividad económica y ayudan a nuestros comerciantes a crecer y prosperar», ha apostillado la concejal María Herminia Padial.