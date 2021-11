ENTREVISTA «Si quieres que tu negocio crezca, necesitas estar en redes sociales y muchos comercios aún no están» Eva Maldonado, Asociación de Comerciantes, Servicios y Hostelería de El Ejido El comercio de El Ejido afronta en unas semanas uno de los momentos más importantes del año como es la Navidad con esperanza

Eva Maldonado, es desde hace unas semanas la nueva presidenta de la asociación de Comerciantes, Servicios y Hostelería de El Ejido. Un cargo desde el que espera poder contribuir a revitalizar el comercio de proximidad, para lo que trabajan sin descanso en propuestas que animen a los ciudadanos a pasear y conocer los comercios locales. Uno de los primeros eventos será el Black Friday, que se celebra el 26 de noviembre, pero del que evitan aún desvelar promociones.

–Lleva cuatro años al frente de 'Los Secretos de Dawa. ¿Cómo los ha vivido?

–Empecé el negocio junto a una socia, pero me quedé sola al año. Ha costado mucho trabajo. He tenido que poner mucho empeño. Y encima me pilló la pandemia. Pero dentro de lo que cabe, hemos salido y resistimos (risas).

–¿Qué le motivo a abrirlo?

–En mi caso, me encanta estar con personas y tratar con ellos. Además, había muy pocos establecimientos últimamente donde encontrar lencería y pijamas. Se había perdido mucho y apenas quedaban comercios y aposté por ello. Empecé con mucha ilusión y sigo con mucha ilusión.

–¿Qué le lleva a ponerse al frente de la Asociación?

–Que quiero seguir peleando por este pueblo y si a mis compañeros comerciantes les va bien, a mi me va a ir bien. Creo que tenemos que luchar todos juntos para volver a ser un referente como lo éramos antes, cuando de otros municipios venían a El Ejido a dar un paseo y comprar ropa. Yo soy de aquí y recuerdo eso de bajar al centro a pasear e ir de tiendas. Quiero que lo volvamos a recuperar.

–Y ¿cómo se recupera eso?

–Pues insistiendo, no decayendo en el empeño (risas). Se recupera exigiendo al Ayuntamiento que las calles estén limpias, que haya seguridad, que salgas a la calle y no estés solo. Y eso es lo que tiene que conseguir una asociación, porque puedes ir como comerciante, tú solo a poner a una reclamación y quejarte, pero como asociación y en grupo siempre tendrás más peso, y es lo que tiene que hacer que el pueblo florezca otra vez.

–Ha nombrado algunos temas, pero no ha nombrado el aparcamiento.

–En este tema es que tengo mi visión particular. Si pensamos que vamos a recuperar los aparcamientos que ya no hay, estamos equivocados. El pasado, es pasado. Vamos a buscar solución en el presente y en el futuro. Si estamos encabezonados en que nos devuelvan los aparcamientos, estamos equivocados.

–Pero ¿faltan aparcamientos?

–El problema es que queremos aparcar en la puerta del negocio y eso se debe de acabar. Tú no vas a ningún sitio donde consigas aparcar en la puerta del negocio, entres compres y te puedas ir a tu casa. Mientras no cambiemos la mentalidad de que hay que andar un poco, iremos mal. Es más, a todos los comerciantes de El Ejido les interesa que sus posibles clientes vayan por la calle, paseando, como antiguamente que ibas de compras y paseabas. Es que si fuera así, no verían el resto de negocios, más que aquel en el que van expresamente a comprar. Lo que interesa es que la gente pasee y para eso se han hecho estas calles y esta reforma del centro.

–¿Porqué en municipios como Adra y Berja tiene vida su comercio local?

–Porque hay tradición. Y ojo, que si vas a Adra tampoco tienes aparcamiento cercano, pero ves a mucha gente andando y paseando, porque ya antes no tenían aparcamiento y es algo que yo siempre digo. No podemos pensar en el pasado porque el pueblo ha crecido y para que estas calles sean bonitas no puede estar todo lleno de coches aparcados, porque se tapan los comercios y las ceras serían más pequeñas. Hay que adaptarse a lo que tenemos ahora. Yo vengo todos los días de Santo Domingo, aparco y tardo cinco minutos como mucho en llegar a mi negocio, que está en el centro.

–¿El Ejido no puede tener ese concepto de ir al comercio de siempre?

–El problema es que muchos comercios que había antes se han perdido. Son comerciantes que se han jubilado y ya no ha continuado la siguiente generación con ese comercio. Pero también es mentalidad.

–¿Qué echa de menos en El Ejido para que llame más a la gente a ir al comercio de proximidad?

–Pues uno de nuestros asociados tiene una cafetería en la Plaza Mayor y precisamente lo comentaba el otro día, que echo de menos que vas a las plazas de otros municipios y hay mucha más oferta de ocio y hostelería que la que tenemos en nuestra Plaza Mayor. Creo que hay poquito y eso atrae mucho movimiento. Un poco más de animación y hostelería. En El Ejido hay bares y restaurantes, pero si no reservas no encuentras sitio, eso quiere decir que quizás falta.

–¿El comercio de El Ejido está actualizado?

–Nos falta mucho en ese sentido. Nos falta publicidad y no me refiero a que sea obligatorio que un comercio tenga página web, porque yo misma no la tengo, pero creo que las redes sociales son fundamentales.

–El tema de la visibilidad.

- Necesitas estar activo, que te vean. A mi vienen a comprarme gente de Roquetas, de Berja, de Adra y de muchos sitios porque me ven por todas las redes sociales. De hecho, yo a todo el comercio que entra en la asociación le hago la petición de que tengan página de Facebook y de Instagram porque es muy necesario. No tienes que hacer publicaciones todos los días, pero que cuando te busquen en Internet, te encuentren. Eso es lo mínimo para que te localicen rápido y te permita buscar clientela más joven. La clientela más mayor sigue viniendo a ti, porque no buscan online, pero si quieres que tu negocio crezca, necesitas estar en redes sociales y muchos comercios aún no están.

–¿Se plantean la creación de alguna plataforma desde la que promocionarse y ofrecer la venta conjunta a todos los consumidores?

–Se está trabajando en algo de este tipo. Es uno de los temas en el que estamos trabajando. Y es que quizás para muchos comercios no es viable disponer de una página web porque genera coste adicional el mantenerla actualizada, pero una plataforma que se convierta en un pequeño escaparate donde mostrar promociones y productos sí. Ni la inversión ni el tiempo que cada comercio tendríamos que dedicar a nuestros espacios en ella no sería el mismo que tener una página web propia cada uno.

–Como presidenta ¿qué retos se marca?

– Seguir haciendo muchas campañas de promoción y trabajar para que cada vez los comercios de El Ejido estén más digitalizados, además de seguir manteniendo un canal de comunicación directo y continuo con el Ayuntamiento. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con el Ayuntamiento donde lanzamos muchas ideas de cara a la campaña de Navidad y propuestas que iremos viendo. Este mes ya irán saliendo cosas.

–¿Como el Mercado de Saldos?

– Sí, habrá una secuencia de nuevo de esos mercados. Habrá uno en otoño y otro en Primavera.

–¿Cómo se plantea la Navidad?

– La gente tiene muchas ganas de Navidad y espero que eso sea positivo, porque para nosotros es fundamental a nivel económico. Creo que va a ser buena. También hay que pensar que hay muchos niños pequeños que no han vivido o no recuerdan cómo es una Navidad. Por ello, las propuestas van encaminadas a vivir la Navidad en la calle, porque el año pasado no hubo.

–Un deseo para 2022.

– Que seamos muchos más para poder seguir luchando por volver a ser el referente que fuimos y se haga realidad en el futuro.