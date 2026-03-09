El Punto Crea FP guia a los jóvenes en la Formación Profesional
El Ejido ·El punto Crea FP de El Ejido se ubica en el espacio Murgijoven, en calle Colombia número 16
J. C.
El Ejido
Lunes, 9 de marzo 2026, 00:42
El Punto 'Crea FP' continúa guiando a los jóvenes de El Ejido para resolver dudas sobre la oferta formativa, el proceso de escolarización y, especialmente, ... sobre las salidas profesionales de la Formación Profesional.
Alberto Romero, miembro de la Red Andaluza de Dinamización de FP en el Centro de Educación de Profesorado de El Ejido es quien imparte las tutorías con un gran éxito en el espacio Murgijoven.
El concejal de Educación, Javier Rodríguez, ha señalado que es fundamental «ofrecer a los jóvenes un espacio al que poder acudir en un momento clave para ellos como es la elección de hacia dónde quieren enfocar su futuro profesional y qué posibilidades laborales se le abren con ello con información, orientación y acompañamiento».
El punto Crea FP de El Ejido se ubica en el espacio Murgijoven, en calle Colombia número 16, abre en horario de 17.00 horas a 19.00 horas, y requiere de cita previa, que se puede solicitar a través del siguiente enlace: https://sites.google.com/g.educaand.es/creafpelejido/cita-previa?authuser=0&fbclid=IwY2xjawIQHfdleHRuA2FlbQIxMAABHasNOe46l0NDgadQyzb
Las próximas fechas en las que va a estar operativo son 18 de marzo, 22 de abril y 6 y 20 de mayo.
