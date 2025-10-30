El Punto Crea FP arranca curso como espacio de orientación juvenil

Tras los buenos resultados con que cerró su primera edición, el Punto de Información Juvenil (PIJ) Crea FP ha retomado la actividad, tras el parón ... estival y con el inicio del nuevo curso académico, con una elevada demanda por parte de los jóvenes del municipio, consolidándolo como un recurso fundamental en materia de información, orientación y acompañamiento, en su proceso formativo.

En este sentido, el concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, ha señalado que «el Punto Crea FP se ha convertido en un referente clave para los jóvenes de nuestro municipio para resolver sus dudas sobre la oferta formativa, el proceso de escolarización, y especialmente sobre las salidas profesionales que ofrece cada rama de la Formación Profesional».

Alberto Romero, miembro de la Red Andaluza de Dinamización de FP en el Centro de Educación al Profesorado de El Ejido es quien imparte las tutorías.

Asimismo, el edil de Juventud ha incidido en que «es fundamental ofrecer a los jóvenes un espacio al que poder acudir en un momento clave para ellos como es la elección de hacia dónde quieren enfocar su futuro profesional y qué posibilidades laborales se le abren con ello».

En este punto, Javier Rodríguez, ha subrayado que «la apuesta del sistema educativo por impulsar la FP Dual, en la que la formación teórica en el aula se complementa con formación práctica en centros de trabajo, va a suponer un salto en cuanto a empleabilidad en jóvenes, pero también genera dudas que los jóvenes pueden resolver fácilmente a través de este espacio».

El curso pasado, en los primeros meses de funcionamiento las personas que han hecho uso de este servicio han sido jóvenes desde los 15 años, principalmente estudiantes de los institutos del municipio, si bien también se han recibido consultas de personas trabajadoras, en situación de desempleo o engrasados del sistema educativo, que accedieron a este servicio derivados desde la Unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana o Servicios Sociales, entre otros.

El punto Crea FP de El Ejido se ubica en el espacio Murgijoven, en calle Colombia número 16, abre dos miércoles al mes, en horario de 17 a 19 horas, y requiere de cita previa, que se puede solicitar a través del siguiente enlace: https://sites.google.com/g.educaand.es/creafpelejido/cita-previa?authuser=0&fbclid=IwY2xjawIQHfdleHRuA2FlbQIxMAABHasNOe46l0NDgadQyzb.

Cabe recordar que el municipio de El Ejido cuenta con seis Institutos de Educación Secundaria (IES) en los que se ofrecen enseñanzas de Formación Profesional como son Fuentenueva, Murgi, Pablo Ruiz Picasso, Santo Domingo, Santa María del Águila y Francisco Montoya, y en los que se imparten hasta 11 familias profesionales entre las que se encuentran Actividades Físicas y Deportivas; Agraria, Administración y Gestión; Comercio y Marketing; Fabricación Mecánica; Instalación y Mantenimiento; Transporte y Mantenimiento; Industrias Alimentarias; Sanidad; Electricidad y Electrónica; e Informática y Comunicaciones.