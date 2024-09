Puntadas de solidaridad con mucho corazón frente al cáncer de mama

Inmaculada Acién Balanegra Sábado, 14 de septiembre 2024, 21:49 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Según los últimos datos recogidos por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2024 se diagnosticarán 36.395 nuevos casos de cáncer de mama, siendo este tipo de tumor el más frecuente entre las mujeres en España por delante del cáncer colorrectal, de pulmón, cuerpo uterino, tiroides y páncreas. En España, aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Balanegra se ha propuesto poner en marcha una iniciativa con mucho corazón.Y es que después de la intervención quirúrgica a la que se tienen que someter mujeres con cáncer de mama, quedan algunos efectos secundarios que dificultan la vida cotidiana de la paciente.

La conocida como almohada del Corazón, un pequeño cojín que se coloca debajo de la axila de la mama operada y que está indicado para ser utilizado por las mujeres recién operadas de cáncer de mama que se han sometido a una mastectomía, ofrece un alivio físico.

Estos cojines impiden que el brazo roce la herida, sostiene el brazo y los músculos del hombro y del cuello, al tiempo que proporciona una postura adecuada, comodidad y la seguridad necesaria en el postoperatorio de un cáncer de mama.

El corazón tiene una hendidura muy pronunciada, para que pueda encajar con precisión debajo del brazo del lado de la mama operada. Además, el uso de la almohada del corazón permite amortiguar los golpes o empujones en la zona afectada.

Pero su alivio va más allá de lo físico. A nivel emocional, estos cojines se convierten en un refuerzo de la autoestima de las pacientes, a las que además les hace saber que no están solas.

Así, la propuesta nacía el pasado agosto y el día 28 de ese mismo mes se organizó una reunión en el Ayuntamiento para explicar cómo elaborar estos cojines terapéuticos, que posteriormente serán donados a mujeres que los necesitan.

Un llamamiento que obtuvo una gran respuesta por parte de la ciudadanía, congregando a más de una treintena de personas, a las que se suman otros que no pudieron acudir pero que manifestaron su deseo de colaborar.

«Estamos muy felices por la gran acogida de esta actividad», afirma la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, quien subraya que «nada hay más satisfactorio que dedicar un poco de nuestro tiempo a facilitar la vida a quien lo está pasando mal y bien lo saben todas las personas que se acercaron a la reunión informativa sobre el taller de cojines destinados a mujeres que están padeciendo cáncer de mama».

Será durante el mes de octubre cuando se elaboren estas almohadas del corazón, con el objetivo de conmemorar así el Día Internacional del Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre.

El material necesario para realizar estos cojines es muy básico pero a la vez muy específico: tela de algodón, popelín, piqué liso y batista, todo ello sin bordados, mientras que el relleno de los cojines debe ser de miraguano.

El Ayuntamiento de Balanegra ya está trabajando en el aprovisionamiento de material, para lo que prevé una inversión de entre 1.500 y 2.000 euros, si bien también se abre a la colaboración de empresas y sociedad civil, pero exclusivamente con la donación de material o en calidad de voluntarios para su elaboración, para lo cual deben dejar el teléfono o el material que quieran donar en el propio Ayuntamiento.

Los cojines que se confeccionen se repartirán entre las mujeres que los necesiten y se harán llegar a la Asociación de Mujeres Almerienses Mastectomizadas (AMAMA) para que sean ellas las que lleven a cabo también su reparto.

«Hay muchas asociaciones que los elaboran pero también hay una gran necesidad de ellos», explica la alcaldesa de Balanegra.

Voluntarios

Entre los voluntarios que participarán en esta iniciativa municipal hay mujeres, hombres y niños. Una de ellas es Sonia Fernández. Esta balanegrense superó un cáncer de mama diagnosticado en 2021. «Me dieron uno en la habitación del hospital cuando me operaron y fue una gran ayuda, porque alivia la tensión, te evita el roce del brazo en la herida y en los drenajes, ayuda a la hora de dormir...», explica.

Por ello cuando conoció de esta iniciativa no dudó en apuntarse para participar, igual que hace con todas las iniciativas que conoce que supongan colaborar con mujeres que están pasando por lo mismo que pasó ella. «Tengo una compañera con cáncer de mama desde hace tres o cuatro años que no tiene cojín y el primero que haga será para ella», afirma.

Belén Fernández junto a su hija practicando para preparar los cojines terapéuticos.

Belén Fernández también se ha apuntado para participar como voluntaria en la elaboración de estos cojines terapéuticos, lo ha hecho junto a su hija Delia. Ella lo tiene claro: «no supone tanto esfuerzo, ayudas a la gente que lo está pasando mal y no sabemos si el día de mañana nosotros también lo necesitaremos», afirma.

Esta balanegrense trabaja en el servicio de Rayos del Hospital Universitario Poniente. «A diario vemos gente joven con esta enfermedad a los que incluso no sabes qué decirles», explica, al tiempo que añade que tienen este cojín allí y hay gente que lo reconoce cuando acude a hacerse una mamografía de control después de haberse operado. «La idea es hacerla nosotros y dárselo a la asociación AMAMA porque ellos las entregan con una nota que les da un poco de ánimo, porque alguien que sabe por lo que están pasando les está explicando cómo funciona».

En su caso, ha decidido además participar como voluntaria junto a su hija. «Me gustó mucho la idea y me gustó el hecho de poder implicar a los menores, porque además de colaborar me permitía compartir esas horas en familia, pasando tiempo de calidad. Me llevé a mi hija y a mi sobrina y salieron muy motivadas de la reunión porque entendieron para qué servía», explica Belén Fernández. Tanto fue así que nada más llegar a casa, Delia Herrera, su hija, y Amalia Gómez, su sobrina, se pusieron a coser a mano para coger práctica y poder coser los cojines cuando comiencen con la elaboración.Un ejemplo de sensibilización y concienciación comenzando desde los más jóvenes.