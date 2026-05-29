Un pulmón gigante: así ha sido la forma de concienciar por el Día Sin Tabaco en El Ejido

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el próximo domingo, 31 de mayo, la concejalía de Discapacidad, Prevención de Adicciones y Salud ... Mental del Ayuntamiento de El Ejido llevó a cabo una iniciativa en la Plaza Mayor bajo el lema '¿Quieres apostar? Apuesta al rojo'.

Un total de 200 estudiantes del CEPR Ciavieja y del colegio Divina Infantita, se equiparon con gorras de colores y se distribuyeron estratégicamente sobre el pavimento de la Plaza Mayor para dar forma a la silueta de un gran pulmón.

El diseño mostró dos realidades contrapuestas: una sección con las gorras negras que simboliza los severos daños que provoca el tabaco en el organismo, mientras que la otra apuesta por un vibrante color rojo como fiel reflejo de unos pulmones sanos, limpios y llenos de vida.

La concejala de Discapacidad, María del Mar Martínez, explicó que «la finalidad es educar e informar de manera preventiva a niños y adolescentes para que tomen conciencia de los daños que provoca esta conducta adictiva, así como fortalecer el comportamiento de las personas para que no lleguen a fumar».

Además, se repartieron guías con información sobre las adicciones con o sin sustancias como el alcohol, tabaco, vaper o las pantallas de móvil, Tablet u ordenador, entre otros. También se dieron a conocer los recursos municipales y provinciales de ayuda con las adicciones.