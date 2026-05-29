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Un pulmón gigante: así ha sido la forma de concienciar por el Día Sin Tabaco en El Ejido

200 alumnos del CEPR Ciavieja y del Colegio Divina Infantita se han equipado con gorras de color negro y rojo y han formado la silueta mostrando dos realidades: un pulmón sano y limpio y otro con los daños que provoca el tabaco

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Un momento del acto de esta mañana.
Un momento del acto de esta mañana. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el próximo domingo, 31 de mayo, la concejalía de Discapacidad, Prevención de Adicciones y Salud ... Mental del Ayuntamiento de El Ejido llevó a cabo una iniciativa en la Plaza Mayor bajo el lema '¿Quieres apostar? Apuesta al rojo'.

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Un pulmón gigante: así ha sido la forma de concienciar por el Día Sin Tabaco en El Ejido

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