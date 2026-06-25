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El Ejido

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Más de 50 puestos, 39 atracciones y 8 casetas para el Recinto Ferial

Este jueves será el Día del Niño, con grandes descuentos

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Las atracciones son un elemento clave para el disfrute de los jóvenes.

Javier Cortés

El Ejido

Desde este miércoles, El Ejido disfruta de las casetas, que se encuentran centralizadas todas en torno a la plaza principal del Recinto ferial sombreada e ... iluminada de farolillos. Son un total de ocho casetas de estilo andaluz con una cuidada decoración, oferta gastronómica y actuaciones en directo: Candela, Atelier, La Roca, Daroka, La Bodega, Chiquela, Centro y La Mona.

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