Más de 50 puestos, 39 atracciones y 8 casetas para el Recinto Ferial

Desde este miércoles, El Ejido disfruta de las casetas, que se encuentran centralizadas todas en torno a la plaza principal del Recinto ferial sombreada e ... iluminada de farolillos. Son un total de ocho casetas de estilo andaluz con una cuidada decoración, oferta gastronómica y actuaciones en directo: Candela, Atelier, La Roca, Daroka, La Bodega, Chiquela, Centro y La Mona.

A su vez, el miércoles se realizó la apertura del recinto a las 19.00 horas, con un total de 12 atracciones para mayores, 27 infantiles y más de 50 puestos de casetas de juego, bisutería y alimentación en el GastroArt.

Por su parte, la concejala de Cultura, Elena Gómez, recordó que «las fiestas volverán a apostar por la inclusión mediante la celebración de jornadas y franjas horarias especialmente adaptadas para personas con sensibilidad sensorial, miércoles y jueves de 19.00 a 21.00 horas, y viernes, sábado y domingo de 19.00 horas a 20.30 horas, permitiendo que todos los vecinos puedan disfrutar de la feria en igualdad de condiciones. Además de la celebración el miércoles y el jueves del Día del Niño con precios reducidos para todas las atracciones».

Desde el área de Discapacidad se llevó a cabo el reparto de pulseras naranjas para que todas las personas que padezcan cualquier tipo de alteración puedan tener acceso preferente en las atracciones. De mismo modo, se habilitará una zona para personas con movilidad reducida en los conciertos y se informará a las asociaciones de discapacidad de todas las tracas y 'mandas' que se lanzarán durante el recorrido del Santo por las calles de El Ejido.

Los más pequeños también tendrán un espacio destacado dentro de la programación. Además de la Batalla de las Flores, el sábado se representará en el Parque Municipal el espectáculo infantil 'Chef Nature', una divertida propuesta de la compañía Markeliñe que invita a reconectar con la naturaleza a través del teatro gestual, la creatividad y el humor.

Otro de los grandes atractivos de los festejos volverá a ser el XXVIII Festival de Pirotecnia, que se desarrollará durante tres noches consecutivas en el Parque Periurbano Cañada de Ugíjar. Pirotecnia Dragón abrirá el certamen el jueves con el espectáculo 'Fireter', el viernes será el turno de Pirotecnia La Valenciana con 'Lágrimas de Fuego', y el sábado llegará Pirotecnia Tamarit y su propuesta 'El Color de El Ejido'.