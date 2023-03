«Todos los pueblos de El Ejido se están desangrando»

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Ciudadanos ha apostado por poner al frente de su candidatura a la alcaldía de El Ejido a Verónica Gómez, balermera y abogada de profesión. Gómez fue cuarta en las listas de Cs en las anteriores elecciones municipales de 2019, entrando como concejal de la formación naranja, donde ha acabado siendo la portavoz del grupo municipal._Ahora acepta el reto de ser la alcaldable de su partido en el municipio.

–¿Qué la llevó a dar el paso de entrar en política?

– Yo siempre he sido muy reivindicadora de los derechos de las personas, pero siempre lo he enfocado desde el derecho. Desde los tres años quería ser abogada, lo decía con plena conciencia y abogada soy. No soporto las injusticias, las personas que hacen daño. En eso me vuelco en mi trabajo diario en ayudar a la gente. Ese mismo sentido de la justicia, también tiene sentido en la reivindicación política. Cuando me propusieron entrar en política fui consciente que así también podía hacer muchas cosas por nuestros pueblos, que no estaba conforme con lo que había y que tengo capacidad para hacerlo. Desde que soy concejal he estado trabajando incansablemente porque este municipio avance, no quiero conformarme con lo que está pasando, con hacer palmas a los que hay y decir qué bien lo estáis haciendo, porque no es así.

–¿Por qué ahora, en una situación tan compleja que vive Cs a nivel nacional y regional, decide encabezar la lista en El Ejido?

– Lo primero porque soy valiente, lo segundo porque a mí no me va a quitar nadie la gana de mejorar estos pueblos y, lo tercero, porque estoy poniendo todo mi empeño en mejorar y ver la manera de que mejoren de verdad y voy a seguir reivindicándolo desde la política o desde la sociedad civil, pero yo no me voy a callar, ni a conformarme con lo que hay, y voy a poner de manifiesto todas las desigualdades, toda la falta de cohesión social que está habiendo y cómo se dejan todos los pueblos desatendidos y los recursos siempre van en la misma línea. Cuando intentan darnos a Cs por muertos, he de decir que estoy más viva que nunca, con más ganas y mucha ilusión por cambiar las cosas.

–¿Cree que le pasará factura la situación de su partido a nivel regional y nacional?

– Por mucho que intenten que pase factura y lo están intentando a todos los niveles, en Cs la gente que sigue estando es gente muy convencida, valiente, comprometida por cambiar las cosas, gente que quiere mejorar la vida de sus pueblos y municipios. Yo soy así y no voy a tirar la toalla por eso. Si tengo que ser alcaldesa de El Ejido sé que El Ejido mejorará muchísimo a todos los niveles. Todos los pueblos de El Ejido se están desangrando, los estamos dejando morir y no me conformo con eso.

–¿Qué es lo más urgente que necesita El Ejido?

– El Ejido necesita muchas cosas y todas son urgentes. Necesita fijar población y que la gente quiera vivir en El Ejido. Se está vendiendo que El Ejido está de moda y es todo lo contrario, El Ejido se va muriendo poco a poco, van cerrando comercios, unos detrás de otros, la gente está malvendiendo sus viviendas para irse a otras localidades, la mayoría a una localidad en concreto del municipio, pero otros fuera de El Ejido y es por la dejadez de los políticos y los poderes públicos, que están distribuyendo los recursos, creo que de manera nefasta.

El Ejido necesita más seguridad, necesita policía de barrio en las calles que den seguridad a los vecinos, que se hagan cosas que dinamicen las calles, que la gente quiera tener vida sana en la calle, que te inciten a pasear, a que la gente entre en los comercios de barrio. Es necesario mejorar las calles, hacer muchas cosas culturales, sociales y mejorar la limpieza. Se necesitan muchas cosas en todos los núcleos en general. Poner en valor nuestro patrimonio histórico, fomentar el turismo, el comercio, la formación de la gente, que me parece básico que la gente pueda acceder a la formación y tengamos ejidenses cada vez más formados y preparados. Todo ello para que la gente quiera venir a El Ejido, quiera quedarse, quieran invertir en El Ejido, generar más trabajo aquí.

–Tanto al inicio del pasado mandato como tras la ruptura de PP y VOX en el gobierno, todo el mundo entendía que la alianza más lógica en El Ejido era PP-Cs. ¿Cree que hicieron bien, que se equivocaron, que sus electores entendieron la decisión?

– En ese momento nosotros tomamos esa decisión porque había unas circunstancias concretas en relación a nuestro alcalde. Finalmente el resultado ha sido el que ha sido, pero entonces no nos pareció bien llegar a un acuerdo de gobierno con él, pero le brindamos nuestro apoyo en todas las cosas importantes del municipio. Este hombre prefirió asegurarse su sillón al precio que fuera y meter en un gobierno con él a VOX, que ha conllevado mucho dinero que hemos pagado los ejidenses con concejalías que se dividían en dos y se pagaba el dinero doble y donde hemos tenido un pacto PP-VOX que ha conllevado incluso que el señor Alcalde quisiera salirse de Viogen y vendía un tema tan importante como es la violencia de género con tal de mantener su sillón. Eso ha sido una vergüenza. Terminó ese pacto PP-VOX y se ha buscado otro apoyo PP-PSOE para seguir más de lo mismo, donde se está pagando una liberación a un concejal más de la oposición que al resto de la oposición. Eso es poder por poder y no por mejorar las cosas.

–Ha denunciado en redes sociales intentos de silenciarla y silenciar a Cs. ¿A qué se refiere?

– A eso precisamente, a que intentan silenciarme, pero la llevan clara porque a mí no me van a silenciar. Por ejemplo, hacer un determinado partido un grupo de whatsapp de un pueblo en el que hasta en el nombre del grupo se atribuyen que representa a todos los vecinos de un determinado pueblo, estar yo en el pueblo como vecina y sacarme del grupo para que no pueda hablar y no escuche la gente las verdades. Pero no se va a tapar el sol con un dedo, las verdades las escucha la gente. El Ejido y los pueblos están como están por las políticas que se está habiendo durante mucho tiempo, por cómo invierten los recursos. No lo están haciendo bien y no me voy a seguir conformando, seguiré diciéndolo. Recibo muchos ataques personales, intentan desacreditarme, pero yo soy una defensora de los derechos de la gente y lo voy a seguir siendo. Soy fuerte y no me callo, y eso molesta.

–A falta aún de dos meses para las elecciones, no sé si tiene clara la lista de personas que le acompañarán en su candidatura y si será muy distinta de la anterior.

– Va a haber muchos compañeros de la anterior que van a seguir estando, pero va a haber savia nueva que va a llegar, gente que tiene ganas de luchar y mejorar El Ejido. Fundamentalmente, buena gente: gente trabajadora, luchadora, que no se conforma con lo que hay y que quiere seguir peleando por mejorar todos los pueblos de El Ejido, por ver qué falta, de qué carecemos y qué se necesita en cada uno de los pueblos y luchar por conseguirlo. Soy muy optimista con la lista que estoy haciendo y creo que va a ser gente que va a aportar mucho a El Ejido.

–Tres mujeres se presentan por tres de los cuatro partidos que ahora mismo cuentan con grupo municipal. ¿Casualidad, imagen, empoderamiento...?

– Es un dato buenísimo. Sería muy bueno que El Ejido tuviera una alcaldesa por primera vez en la historia y claro que tiene que ver con el empoderamiento. Esa palabra que está ahora tan de moda, sigue siendo muy importante y necesario que se siga trabajando por el empoderamiento de las mujeres en el municipio. Un dato muy positivo y muy bueno que haya tres personas que son candidatas mujeres a la alcaldía del municipio. Las mujeres somos muy trabajadoras, muy luchadoras y que no haya habido aún una mujer en la alcaldía es un dato triste.

–Yo le pedía hacer esta entrevista en un lugar que fuera importante para usted personal o políticamente. Estamos en un punto concreto de la playa de Balerma.

– Este sitio para mí es muy especial desde que era muy pequeña y siempre mi subconsciente me ha traído aquí en momentos muy importantes de mi vida, tanto buenos como malos, he venido aquí a intentar tranquilizarme, poner en orden mis pensamientos, pero también es un sitio muy significativo tristemente de la dejadez de las administraciones públicas respecto a esta playa de Balerma y a este sitio en concreto. Esto no es lo que era cuando yo era pequeña y me da mucha pena eso, porque ha habido una dejadez gravísima de los poderes públicos por permitir que se hayan agravado los daños de esta manera durante todos estos años sin poner medios para paliarlos y sin ayudar a que se regenerara esta playa y me parece que es muy significativo de la incompetencia de determinadas personas que pueden cambiar las cosas y que no lo han hecho durante años. Las personas que queremos esta playa tenemos que seguir luchando por ella. Me resultaba difícil pensar donde quedar porque hay muchos lugares del municipio que son especiales para mí y donde quiero también incidir para mejorar la situación.

Yo quiero centrar mi trabajo en todos y cada uno de los pueblos del municipio. Pido muchas cosas que pueden ser sencillas pero mejoran la vida de los sitios donde se hace, los entornos, las calles, jardines, parques, como hacer merenderos en el municipio, que no es caro y donde se hacen mejoran la vida de las personas, porque le dan un entorno para practicar un día de ocio con la familia gratuito. Yo tengo una lucha con el tema de las piscinas públicas, porque es muy triste que El Ejido no tenga ninguna y la gente se está yendo a una piscina pública de municipios limítrofes y con el presupuesto que se mueve aquí para inversiones no se hagan piscinas públicas es muy grave, porque nada más que con el dinero que se cobra por la entrada, una vez hechas, son sostenibles y la gente tendría calidad de vida. Mucho me temo que la razón por la que no las hay es más oscura de lo que parece, porque no es la primera vez que en petit comité algunos políticos dicen que en El Ejido no va a haber piscinas públicas para que no se llenen de inmigrantes. No quiero eso y pienso hacer un municipio con cohesión social, que avance para todas las personas, con integración real, con políticas que integren culturalmente a la gente. En El Ejido estamos haciendo desintegración y no integración. Se ha creado un Consejo de la Integración donde la integración es ficticia.