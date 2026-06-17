El PSOE pone en calle los cinco millones de euros que el Gobierno dará a El Ejido por una veintena de obras

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, valoró la aprobación, por parte del Gobierno de España, de ... un adelanto de ayudas casi 5 millones de euros para el municipio ejidense, destinados a reparar los daños ocasionados por las borrascas registradas durante el pasado invierno.

Alarcón subrayó que esta nueva línea de apoyo económico demuestra, una vez más, que «el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por El Ejido y responde con hechos cuando los municipios necesitan ayuda». En este sentido, recordó que la provincia de Almería recibirá 39 millones de euros en anticipos para que los ayuntamientos afectados puedan afrontar las actuaciones necesarias sin tener que asumir en solitario el coste de las reparaciones.

En el caso de El Ejido, las ayudas permitirán actuar en diferentes puntos del término municipal, con intervenciones relacionadas principalmente con caminos rurales, drenajes, calles, pavimentos, limpieza de playas y reparación de infraestructuras dañadas por las lluvias.

Entre las partidas más importantes figuran los 900.000 euros destinados a la zona del Puerto de Almerimar y la calle Faro; más de 535.000 euros para el camino rural municipal Camino de Roquetas; más de 361.000 euros para el Camino de la Pista; 360.000 euros para la calle Gimnasia, en Las Norias de Daza; más de 323.000 euros para el Camino de Soto Conejo; más de 320.000 euros para el Camino de Las Machorras; o 180.000 euros para actuaciones en La Balsa, Zapatera y Ronda Rambla, en Las Norias.

Además, el portavoz socialista destacó otras intervenciones previstas en zonas como Balerma, con 96.000 euros para accesos al Paseo Marítimo, y Santa María del Águila, donde se contemplan más de 116.000 euros para la calle Avenida País Vasco.

El portavoz socialista recordó que el equipo de Gobierno del PP «lleva años sin acometer determinadas obras», y defendió que la aportación del Gobierno central permitirá ahora desbloquear unas actuaciones, en distintos puntos del municipio, que son muy necesarias.

«Esta es otra ayuda más del Gobierno de Pedro Sánchez para El Ejido, aunque al Partido Popular le cueste reconocerlo», afir mó, remarcando que el edil de Hacienda, José Francisco Rivera, «tendrá ahora casi 5 millones de euros finalistas para invertirlos en obras que hacen mucha falta».

Para el PSOE de El Ejido, esta resolución confirma que el Gobierno de España «no deja solos a los ayuntamientos cuando llegan las dificultades» y que, frente al ruido, «responde con recursos concretos para reparar daños, mejorar infraestructuras y atender necesidades reales de los municipios».