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El PSOE pone en calle los cinco millones de euros que el Gobierno dará a El Ejido por una veintena de obras

El portavoz socialista destaca que estas ayudas permitirán actuar en caminos rurales, calles, drenajes e infraestructuras pendientes en zonas como Almerimar, Balerma y Santa María del Águila

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Un camino del municipio.

Javier Cortés

El Ejido

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, valoró la aprobación, por parte del Gobierno de España, de ... un adelanto de ayudas casi 5 millones de euros para el municipio ejidense, destinados a reparar los daños ocasionados por las borrascas registradas durante el pasado invierno.

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El PSOE pone en calle los cinco millones de euros que el Gobierno dará a El Ejido por una veintena de obras

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