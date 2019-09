El PSOE pide mejoras en educación, accesibilidad, seguridad y núcleos El grupo municipal socialista ultima su propuesta de puesta en marcha de un Consejo de Inmigración que mejore la integración y convivencia INMACULADA ACIÉN El Ejido Viernes, 20 septiembre 2019, 12:15

El Partido Socialista de El Ejido arrancó esta semana su particular curso académico poniendo sobre la mesa su preocupación por temas como la mejora de infraestructuras educativas, la accesibilidad real para las personas con diversidad funcional, los servicios y el mantenimiento de los núcleos urbanos y la seguridad.

En esta línea, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, indicó que el objetivo de su grupo municipal en este nuevo curso político es defender su programa electoral y tratar de 'Darle la vuelta a El Ejido' como apostaron en campaña electoral, desde un punto de vista constructivo.

Alarcón aprovechó la ocasión además para arremeter contra el equipo de gobierno, formado por PP yVox. «El gobierno anterior tenía ocho o nueve concejales y hoy en día hay catorce o quince. Esperamos que sea por el bien del pueblo pero hasta hoy, casi 100 días después de su formación, no nos ha dicho casi nada, nos han vendido humo pero no hay nada que se pueda señalar como novedad», afirmó el portavoz socialista, quien aprovechó para pedir que los próximos presupuestos municipales no se los presente el gobierno local a la oposición con «24 horas de antelación i en primavera, sino que esperamos participar en ellos».

Precisamente relacionado con el programa electoral socialista, el secretario general de los socialistas ejidenses indicó que están preparando la presentación del Consejo de Inmigración, «que lo tenemos bastante adelantado, porque necesitamos integración y convivencia en este municipio».

Accesibilidad

Junta a Alarcón estuvo el concejal socialista Francisco Ripoll, quien se centró en materia de accesibilidad y criticó las obras iniciadas en Ejido Centro por falta de previsión. «En toda la obra no hay ni un solo paso para que pueda pasar una silla de ruedas, y las personas con movilidad reducida también tenemos derecho», argumentó Ripoll, al tiempo que volvió a incidir en que a día de hoy «aún no puedo subir al despacho de nuestro Grupo Municipal en el Ayuntamiento porque hay unas escaleras y eso se soluciona con una plataforma, y dicen que van a hacer las obras, pero cuándo», cuestionó el concejal ejidense. Asimismo, el concejal socialista criticó que los núcleos tampoco estén preparados para personas con diversidad funcional.

La educación también ocupó buena parte de la comparecencia pública de los socialistas. La concejala Maribel Carrión indicó que «después de ocho meses de gobierno de PP-Ciudadanos en la Junta de Andalucía y ahora de PP-VOX en el municipio no son tan contundentes en esas reivindicaciones en materia de infraestructuras y servicios».

Asimismo, Carrión apuntó que «el anterior gobierno de la Junta presupuestó para el pasado curso 10,5 millones de euros y las obras ejecutadas no llegan ni al 50 por ciento».

Carrión enumeró las licitaciones pendientes y pidió «la misma contundencia» al gobierno local que la que manifestó «en el pleno del 25 de septiembre del pasado año cuando presentó una moción con un plan de choque en materia de infraestructuras, porque ahí se hablaba de la construcción y reforma de estos centros y se pedía la eliminación de las aulas prefabricadas».

Por otra parte, la concejala socialista también abordó las ratios sobrepasadas de alumnos por clase. «Existen muchos centros donde todos los espacios se están ocupando para dar clase y atender tutorías en los pasillos», al tiempo que criticó la falta de mantenimiento en las inmediaciones de algunos centros «convertidos en auténticos vertederos».

Sobre la falta de señalización en las inmediaciones de algunos centros, Carrión recordó que en la travesía que discurre por Las Norias de Daza, se necesitan semáforos o resaltos, «porque la semana pasada ya hubo otro atropello».