El portavoz socialista ejidense. R. I.

El PSOE pide al alcalde que actualice el Plan Local de emergencias ante el riesgo de inundaciones

El Ejido ·

El portavoz del Grupo Socialista recuerda que este documento no se ha actualizado desde 2012, pese al aumento de riesgos y los cambios normativos producidos

J. C.

El Ejido

Lunes, 19 de enero 2026, 16:01

Comenta

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido ha pedido al alcalde, Francisco Góngora, que deje de escudarse en otras administraciones y cumpla ... con sus propias competencias en materia de prevención de catástrofes, actualizando de una vez el Plan Local de Emergencias del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

