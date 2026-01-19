El PSOE pide al alcalde que actualice el Plan Local de emergencias ante el riesgo de inundaciones

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido ha pedido al alcalde, Francisco Góngora, que deje de escudarse en otras administraciones y cumpla ... con sus propias competencias en materia de prevención de catástrofes, actualizando de una vez el Plan Local de Emergencias del municipio.

El portavoz socialista, José Miguel Alarcón, ha advertido de que El Ejido no puede afrontar situaciones de riesgo con un plan que fue homologado en 2012 y que, a día de hoy, se encuentra claramente desfasado. «Está bien que se pida al Gobierno de España que actúe donde tenga que actuar, pero desde el Ayuntamiento, ¿a qué estamos esperando para poner en práctica y actualizar el Plan Local de Emergencias?», ha cuestionado.

Al hilo de las precipitaciones que han caído en los últimos días, Alarcón ha subrayado que en El Ejido no hace falta que se registren lluvias torrenciales para que se produzcan problemas graves. «Estos días no ha llovido de forma extrema ni ha habido ninguna tormenta excepcional, pero los problemas de inundaciones han vuelto a ser los mismos de todos los años», ha señalado. Entre las zonas afectadas ha citado el sur del Bulevar, calles del centro que quedan impracticables, la zona del cementerio, el entorno del Merco y numerosos puntos repartidos por todo el municipio.

Para el portavoz socialista, esta situación demuestra la falta de prevención y de planificación municipal. «El día que llueva de verdad, si no se actúa antes, se puede crear un problema muy grave para mucha población, tanto en el núcleo de El Ejido como en los barrios y, sobre todo, en el campo, los caminos y las carreteras», ha advertido.

En este sentido, Alarcón ha reclamado una mayor atención al ámbito rural, especialmente en el control de las aguas que se vierten a los caminos, ya que «eso provoca que se rompan, se inunden y queden cortados al tráfico». También ha recordado que las ramblas son competencia de la Junta de Andalucía, salvo los tramos urbanos, que corresponden al Ayuntamiento, por lo que ha insistido en que cada administración asuma su parte.

Por último, Alarcón ha insistido en que el alcalde ha de ejercer las competencias que tiene en materia urbanística, de pavimentación y de mejora de la red de alcantarillado. En esta línea, ha reclamado al alcalde la realización de un estudio completo de la red de pluviales de todo el municipio, ante la falta de inversión acumulada durante décadas. «Estamos hablando de redes con más de cuarenta años, en las que apenas se ha actuado, salvo en algunas zonas nuevas y de forma muy puntual, como en Balerma», ha explicado.

Según el portavoz socialista, ese estudio permitiría identificar los numerosos puntos negros existentes y planificar actuaciones con criterio. «Son muchos años sin hacer prácticamente nada, y seguramente si se hubiera invertido de forma continuada no tendríamos hoy muchos de los problemas que se repiten cada vez que llueve», ha señalado.

Alarcón ha añadido que la dejadez en estas infraestructuras se arrastra desde hace más de veinte años, coincidiendo con la etapa en la que la empresa Elsur fue responsable de estos servicios. «Lo peor es que el ciudadano ha pagado durante todo este tiempo a través de sus impuestos, pero el abandono de las redes es evidente y todos sabemos cómo acabó Elsur», ha concluido.