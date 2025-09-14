El PSOE inaugura su Aula Socialista para crear un espacio de diálogo ciudadano

J. C. El Ejido Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:09 Comenta Compartir

El PSOE de El Ejido pone en marcha una nueva iniciativa destinada a abrir las puertas del partido a la ciudadanía: el Aula Socialista, un espacio, en su sede de la calle Almería, donde se alternarán charlas, cinefórum y actividades de interés general.

El acto de apertura oficial tendrá lugar el martes 16 de septiembre, a las 19.00 horas, y vendrá seguido de la conferencia «La historia del socialismo», a cargo del histórico sindicalista Manuel Zaguirre Cano. Nacido en Bacares en 1947, Zaguirre se trasladó a Barcelona en su juventud, donde inició su actividad sindical. Fue secretario general federal de la Unión Sindical Obrera (USO) entre 1977 y 2002, y posteriormente vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo. En 2011 recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

La segunda sesión se celebrará el jueves 18 de septiembre, con la conferencia «Diversidad sexual», impartida por Gracia Fernández Moya. Médica de profesión, Fernández Moya ha sido diputada nacional, delegada del Gobierno andaluz en Almería y es la actual secretaria de Política Municipal del PSOE de El Ejido. Su trayectoria profesional incluye una amplia experiencia en promoción de la salud y docencia universitaria.

El responsable de la puesta en marcha del Aula Socialista es el secretario de Formación del PSOE de El Ejido, Antonio Guerrero, filósofo, quien ha explicado que esta iniciativa nace de la premisa de que «no hay proyecto de futuro sin memoria ni pensamiento crítico». Guerrero ha subrayado que «la cultura no es un lujo, sino un derecho» y ha señalado que el Aula Socialista surge para «defenderlo y compartirlo con toda la ciudadanía».

Asimismo, ha mantenido que «El Ejido necesita más espacios donde la palabra, el arte y el pensamiento se encuentren. Este aula nace precisamente para eso: para crear, reflexionar y soñar en común». Finalmente, ha resaltado que «la cultura es una herramienta de transformación social y también una prioridad política para el PSOE de El Ejido».

El Aula Socialista tendrá continuidad más allá de estas dos primeras sesiones, con una programación que incluirá cinefórum y otras actividades culturales que se anunciarán próximamente. La asistencia será siempre gratuita y abierta a toda la ciudadanía.