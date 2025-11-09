Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desde la formación socialista ven esta situación como «insostenible» que debe resolverse de inmediato. IDEAL

El PSOE exige la reforma integral urgente del CEIP Jesús de Perceval

El Ejido ·

El centro lleva años arrastrando deficiencias y mantiene en un aula de Infantil de 5 años una ratio de 33 alumnos, una situación «insostenible»

J. Cortés

El Ejido

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, reclamó a la Consejería de Educación de la Junta de ... Andalucía que acometa de una vez la reforma integral que necesita el CEIP Jesús de Perceval, en Venta Carmona (Santa María del Águila), un centro con más de cuarenta años de antigüedad que acumula problemas estructurales y de espacio desde hace «demasiado tiempo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

