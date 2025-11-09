El PSOE exige la reforma integral urgente del CEIP Jesús de Perceval

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, reclamó a la Consejería de Educación de la Junta de ... Andalucía que acometa de una vez la reforma integral que necesita el CEIP Jesús de Perceval, en Venta Carmona (Santa María del Águila), un centro con más de cuarenta años de antigüedad que acumula problemas estructurales y de espacio desde hace «demasiado tiempo».

Alarcón advirtió de que la situación es especialmente preocupante en Infantil, donde el aula de 5 años soporta una ratio de 33 alumnos, muy por encima de lo recomendable para menores de esa edad. Según explicó, esta cifra «dificulta cualquier metodología adecuada», por lo que ha urgido a la Junta de Andalucía a que desdoble el grupo de forma inmediata.

Carencias

Además de la masificación, el centro sufre carencias evidentes en sus instalaciones, entre las más evidentes los daños en las persianas provocados por la fuerte granizada de hace un año, que aún no se repararon, o la falta generalizada de espacio, con material obsoleto acumulado en los pasillos, a la espera de ser retirado por los responsables autonómicos.

Alarcón denunció que estas condiciones reflejan «una forma de trabajar de la Consejería que deja atrás a los centros que más apoyo necesitan», generando un agravio comparativo con respecto a otros colegios del municipio.

El portavoz socialista recordó que el CEIP Jesús de Perceval fue incluido en el plan de reformas que el Gobierno de Moreno Bonilla anunció para varios centros de El Ejido, pero las obras siguen sin ejecutarse. «Necesitamos menos anuncios y más realidad. Este colegio no puede esperar más», afirmó.

Alarcón insistió en que garantizar unas instalaciones dignas y unas ratios ajustadas es indispensable tanto para el rendimiento del alumnado como para la igualdad de oportunidades. Y el edil concluyó advirtiendo que el Grupo Municipal Socialista seguirá exigiendo soluciones hasta que el Gobierno autonómico actúe con la responsabilidad que este centro merece.