El PSOE de El Ejido trabajará por recuperar el impulso y liderazgo del municipio 30 años después

El Partido Socialista de El Ejido quiso abrir ayer el nuevo curso político y valorar la situación en la que se encuentra el municipio, así como el estado de sus propuestas planteadas a través de la Mesa de Diálogo Institucional Permanente.

En un desayuno informativo, el secretario general y concejal del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón, así como la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Maribel Carrión, y el concejal Francisco Ripoll, pusieron de relieve la labor «de diálogo y consenso» demostrada hasta el momento por el PSOE, porque, como recordó Alarcón, «sabemos que en estos momentos tenemos que estar todos a una», bajo el firme objetivo de «mejorar nuestro municipio y la vida de nuestras vecinas y vecinos».

Y es que, como subrayó el secretario general del PSOE ejidense, la oposición «constructiva y útil» realizada por su partido en el municipio ha propiciado que «en el último año hayamos ido alcanzando importantes acuerdos para El Ejido». Acuerdos que, «gracias a nuestra insistencia, ya son proyectos hoy», argumentó, «en uno de los años más inversores que ha conocido El Ejido gracias sobre todo a la utilización de fondos europeos y remanentes de tesorería, pero también, y tengo que decirlo, gracias a esa Mesa de Diálogo Institucional Permanente que impulsamos desde el PSOE». De hecho, el objetivo principal de los socialistas ejidenses, avanzó Alarcón, no es otro que «trabajar por recuperar el impulso y liderazgo de nuestro municipio que las derechas frenaron hace ya 30 años».

Optimismo

En este sentido, el también concejal ejidense mostró su optimismo con respecto al potencial con el que cuenta el municipio. «Es verdad que vivimos tiempos difíciles a causa de la guerra de Ucrania. Una guerra que ha traído unos precios que no se soportan, sobre todo en energía eléctrica y combustibles, y que ha provocado que el IPC se dispare en toda Europa como hace 40 años que no se veía», reconoció, al tiempo que matizó que, «a pesar de toda esa situación generalizada en Europa, los socialistas de El Ejido tenemos mucha confianza en nuestro pueblo, porque aquí las crisis siempre han sido menos crisis gracias cómo no a nuestra agricultura intensiva». Por ello, desde el PSOE de El Ejido tienen claro que «es posible retomar ese crecimiento en todos los niveles, y esa posición privilegiada con respecto a nuestra comarca y nuestra provincia que nunca debimos perder».

I Semana Joven

La portavoz socialista, Maribel Carrión, adelantó el estado de otra de las principales propuestas alcanzadas desde su grupo de concejales en el ámbito de Juventud. «Pedimos ampliar al menos en 60.000 euros más la partida presupuestaria destinada a programas juveniles, logrando así duplicar el presupuesto para este área, y que la próxima semana presentaremos en forma de proyecto a la concejala de Cultura para poder celebrar la I Semana Joven de El Ejido este otoño».

Centro de mayores

Otro proyecto de gran envergadura impulsado desde el PSOE de El Ejido es la construcción de un centro de mayores en el barrio de San Francisco-Las Palmeras, cuyo borrador de proyecto «ya está terminado y que en los próximos días haremos llegar a todos los vecinos». Además, añadió Carrión, «los proyectos para la construcción de unas pistas deportivas y un campo de petanca en el barrio también se han concluido».