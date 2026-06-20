 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El PSOE de El Ejido exige al alcalde que deje de «despreciar» al Pozo de la Tía Manolica

Alarcón denuncia que el equipo de gobierno mantiene varios contenedores a pocos metros de viviendas con niños, pese a haber recibido 200 firmas de vecinos que piden que se reubiquen

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El portavoz del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón, en una zona del barrio.

Javier Cortés

El Ejido

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, exigió al alcalde que deje de tratar con desprecio al ... Pozo de la Tía Manolica y atienda las demandas de los vecinos, que piden soluciones a problemas concretos que están afectando a su vida diaria.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El PSOE de El Ejido exige al alcalde que deje de «despreciar» al Pozo de la Tía Manolica

[]

El PSOE de El Ejido exige al alcalde que deje de «despreciar» al Pozo de la Tía Manolica