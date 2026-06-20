El PSOE de El Ejido exige al alcalde que deje de «despreciar» al Pozo de la Tía Manolica

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, exigió al alcalde que deje de tratar con desprecio al ... Pozo de la Tía Manolica y atienda las demandas de los vecinos, que piden soluciones a problemas concretos que están afectando a su vida diaria.

Alarcón recordó que en el Pleno del pasado 5 de junio reclamó al equipo de Gobierno que devolviera a su ubicación anterior varios contenedores que fueron trasladados y que ahora se encuentran a menos de cuatro metros de viviendas en las que residen familias con niños. Según explicó, estos contenedores estaban antes situados en un espacio donde «no molestaban a nadie», por lo que no entiende que el Ayuntamiento se niegue a devolverlos allí.

«En el Pleno, el alcalde calificó esta queja de 'tonterías', pero para una familia que tiene varios contenedores a pocos metros de su casa no es ninguna tontería», señaló el portavoz socialista, quien insistió en que «cuando existe una solución sencilla, lo razonable es aplicarla, no despreciar a los vecinos».

El Grupo Municipal Socialista advirtió de que esta situación no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una muestra más de la falta de atención que sufre el Pozo de la Tía Manolica por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Se trata de un barrio con problemas acumulados desde hace años, donde muchas familias únicamente quieren «poder vivir con dignidad y no sentirse señaladas ni abandonadas por su Ayuntamiento».

Alarcón defendió que el equipo de Gobierno local tiene la obligación de escuchar a los vecinos y actuar con sensibilidad ante situaciones que afectan directamente a familias con menores. «No se puede responder a las demandas del Pozo de la Tía Manolica con desprecio ni convertir en una burla lo que para muchas familias es un problema diario», afirmó.

El portavoz socialista recordó que existen unas 200 firmas de vecinos que solicitan que los contenedores regresen a su ubicación anterior, por lo que ha pedido al alcalde que reconsidere su negativa a moverlos. «No es un capricho, son familias que tienen contenedores junto a su vivienda cuando antes estaban en un lugar donde no generaban molestias», subrayó.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista insistió en que el Pozo de la Tía Manolica necesita soluciones reales, respeto y dignidad. «El alcalde no puede tratar como una molestia a los vecinos de este barrio. Tiene la obligación de escuchar, resolver y garantizar que ninguna familia de El Ejido se sienta abandonada por su Ayuntamiento», concluyó.