Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la jornada del martes. IDEAL

El PSOE de El Ejido estrena su Aula Socialista reivindicando el papel histórico del socialismo

Para las próximas semanas se programaron nuevas actividades como cinefórum.

J. C.

El Ejido

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:00

La sede del PSOE de El Ejido acogió este martes la inauguración del Aula Socialista, un nuevo espacio de encuentro ciudadano que nace con la vocación de abrir las puertas del partido al diálogo, la cultura y la reflexión colectiva. El acto inaugural estuvo acompañado de la primera conferencia del ciclo, titulada 'La historia del socialismo', impartida por el sindicalista histórico Manuel Zaguirre, en la que se repasaron las raíces y la evolución del movimiento socialista en España.

Durante su intervención, Zaguirre subrayó que «a lo largo de siglo y medio, pese a haber estado proscrito y perseguido durante gran parte de su trayectoria, el PSOE ha sido la fuerza motriz más importante en España por sus aportaciones decisivas para la modernización, el progreso social y el desarrollo de legislaciones laborales y educativas».

El coordinador del Aula Socialista y secretario de Formación del PSOE de El Ejido, Antonio Guerrero, destacó la importancia de este proyecto en clave local y provincial. «Hemos inaugurado un aula que ha nacido a nivel municipal, pero que ha pretendido convertirse en un referente provincial, e incluso exportarse más allá, para concienciar a la ciudadanía sobre los valores fundamentales y la historia del socialismo».

Guerrero defendió que «el modelo político del socialismo ha perdurado en el tiempo y debe seguir haciéndolo frente al pensamiento único de la extrema derecha» y, asimismo, subrayó que la intención del PSOE de El Ejido es que este proyecto convierta en «la Casa del Pueblo en un lugar abierto a proyectos culturales, literarios o de cualquier tipo que sirvan para generar valores cívicos».

El Aula Socialista tuvo continuidad esta misma semana. Este jueves 18 de septiembre se realizó la segunda cita del ciclo, con la conferencia 'Diversidad sexual', a cargo de Gracia Fernández, médica y secretaria de Política Municipal del PSOE de El Ejido. Además, para las próximas semanas se han programado nuevas actividades como cinefórum.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  3. 3 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  4. 4 Así llega el chorro polar a Andalucía: cambio radical del tiempo en 24 horas con lluvias y frío
  5. 5 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  6. 6

    «Hay interés permanente en comprar el Granada»
  7. 7 El castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre
  8. 8

    El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros
  9. 9 El general de un pueblo de Granada que dejó su caja mortuoria para los entierros de los más pobres
  10. 10 Los carniceros, preocupados por la gran subida de un producto: «Alimentar a los animales resulta más caro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE de El Ejido estrena su Aula Socialista reivindicando el papel histórico del socialismo

El PSOE de El Ejido estrena su Aula Socialista reivindicando el papel histórico del socialismo