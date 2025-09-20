El PSOE de El Ejido estrena su Aula Socialista reivindicando el papel histórico del socialismo Para las próximas semanas se programaron nuevas actividades como cinefórum.

J. C. El Ejido Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:00

La sede del PSOE de El Ejido acogió este martes la inauguración del Aula Socialista, un nuevo espacio de encuentro ciudadano que nace con la vocación de abrir las puertas del partido al diálogo, la cultura y la reflexión colectiva. El acto inaugural estuvo acompañado de la primera conferencia del ciclo, titulada 'La historia del socialismo', impartida por el sindicalista histórico Manuel Zaguirre, en la que se repasaron las raíces y la evolución del movimiento socialista en España.

Durante su intervención, Zaguirre subrayó que «a lo largo de siglo y medio, pese a haber estado proscrito y perseguido durante gran parte de su trayectoria, el PSOE ha sido la fuerza motriz más importante en España por sus aportaciones decisivas para la modernización, el progreso social y el desarrollo de legislaciones laborales y educativas».

El coordinador del Aula Socialista y secretario de Formación del PSOE de El Ejido, Antonio Guerrero, destacó la importancia de este proyecto en clave local y provincial. «Hemos inaugurado un aula que ha nacido a nivel municipal, pero que ha pretendido convertirse en un referente provincial, e incluso exportarse más allá, para concienciar a la ciudadanía sobre los valores fundamentales y la historia del socialismo».

Guerrero defendió que «el modelo político del socialismo ha perdurado en el tiempo y debe seguir haciéndolo frente al pensamiento único de la extrema derecha» y, asimismo, subrayó que la intención del PSOE de El Ejido es que este proyecto convierta en «la Casa del Pueblo en un lugar abierto a proyectos culturales, literarios o de cualquier tipo que sirvan para generar valores cívicos».

El Aula Socialista tuvo continuidad esta misma semana. Este jueves 18 de septiembre se realizó la segunda cita del ciclo, con la conferencia 'Diversidad sexual', a cargo de Gracia Fernández, médica y secretaria de Política Municipal del PSOE de El Ejido. Además, para las próximas semanas se han programado nuevas actividades como cinefórum.