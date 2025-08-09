El PSOE de El Ejido defiende que la sanidad pública es «un derecho, no una limosna» La formación socialista presentaba una moción para revertir el deterioro de la sanidad e instar a la Junta a mejorarla

J. C. El Ejido Sábado, 9 de agosto 2025, 22:32

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado hoy que el equipo de Gobierno del Partido Popular haya votado en contra de la moción presentada en el pleno del Ayuntamiento de El Ejido para exigir a la Junta de Andalucía un plan de choque que revierta el grave deterioro que está sufriendo la sanidad pública en el municipio.

La propuesta ha contado con el respaldo de los concejales del resto de grupos políticos, dejando en evidencia el aislamiento del PP en un asunto que afecta directamente a miles de vecinos y vecinas.

La moción, defendida por el portavoz socialista José Miguel Alarcón, instaba al Gobierno andaluz a mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, reducir las listas de espera en intervenciones, consultas y pruebas diagnósticas mediante recursos públicos y dotar al Hospital Universitario de Poniente de los medios necesarios para que recupere la calidad asistencial.

Asimismo, el texto impulsado por el PSOE también solicitaba mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, en línea con las demandas que vienen realizando en los últimos tiempos los propios trabajadores.

«Traemos una moción más para pedir al Gobierno de Andalucía, al gobierno del Partido Popular, que no siga destruyendo lo que costó muchos años crear, que es la salud pública para los andaluces», ha explicado José Miguel Alarcón. En este sentido, ha lamentado que estemos «viendo cómo la calidad de la sanidad pública cae día a día, con citas que se eternizan, operaciones que se retrasan uno o dos años, y profesionales que se ven obligados a protestar porque no pueden atender en condiciones a sus pacientes»

El portavoz socialista ha recordado que la sanidad pública «es un derecho, no una limosna» y ha insistido en que «no podemos seguir permitiendo que se desmantele lo que tanto costó construir», añadió. «Hay muchos ciudadanos que no tienen capacidad económica para pagarse un seguro privado», ha adver4tido.

El portavoz socialista ha recordado que El Ejido presenta unas características demográficas y geográficas que requieren una atención especial, con una población en crecimiento, elevada natalidad y gran diversidad cultural, por lo que, a su juicio, no había «excusas para no apoyar esta moción». «La salud es lo más importante y tenemos la obligación de defenderla para que todos puedan acceder a una atención digna y gratuita», ha subrayado.

Pese a la urgencia de la situación y a las constantes quejas de la ciudadanía y de los propios profesionales sanitarios, el Partido Popular ha decidido votar en contra de una propuesta que buscaba blindar la sanidad pública y exigir soluciones inmediatas a la Junta de Andalucía.

Desde el PSOE de El Ejido, se continuará trabajando junto a vecinos, colectivos y profesionales sanitarios para exigir una sanidad pública de calidad, gratuita y accesible para todos. «El PP ha dado hoy la espalda a los ejidenses, pero nosotros seguiremos defendiendo sus derechos», ha concluido Alarcón.