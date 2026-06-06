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El PSOE de El Ejido acusa al PP de no hacer nada para facilitar el acceso a la vivienda

Alarcón lamenta que el equipo de gobierno rechace la propuesta socialista para aprovechar el Plan Estatal de Vivienda, que contempla 50 millones de euros para la provincia de Almería

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José Miguel Alarcón en el Pleno.
José Miguel Alarcón en el Pleno. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, acusó al Partido Popular de «no hacer nada» para facilitar ... el acceso a la vivienda y de estar más pendiente de sus equilibrios con la extrema derecha que de dar respuesta a uno de los principales problemas que hoy sufren jóvenes y familias trabajadoras. «Sólo están centrados en sus líos con Vox», criticó.

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El PSOE de El Ejido acusa al PP de no hacer nada para facilitar el acceso a la vivienda

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