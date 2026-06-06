El PSOE de El Ejido acusa al PP de no hacer nada para facilitar el acceso a la vivienda

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, acusó al Partido Popular de «no hacer nada» para facilitar ... el acceso a la vivienda y de estar más pendiente de sus equilibrios con la extrema derecha que de dar respuesta a uno de los principales problemas que hoy sufren jóvenes y familias trabajadoras. «Sólo están centrados en sus líos con Vox», criticó.

Alarcón realizó estas declaraciones después de que el Pleno haya rechazado la moción presentada por el PSOE para que Andalucía se acoja al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que se traduciría en una inversión de más de 50 millones de euros para la provincia de Almería.

El portavoz socialista lamentó que el PP haya preferido presentar una moción alternativa, dirigida a confrontar con el Gobierno de España, y desviar el debate hacia la ocupación y la morosidad, en lugar de apoyar una propuesta «sencilla, útil y orientada a buscar soluciones».

«El principal problema que hoy tienen la mayoría de los jóvenes es la vivienda», señalado Alarcón, quien ha advertido de que esta situación ya no afecta solo a colectivos vulnerables, sino también a muchas familias de renta media que están viendo cómo el encarecimiento de la vivienda y del alquiler dificulta cada vez más sus proyectos de vida.

La propuesta socialista planteaba instar a la Junta de Andalucía a garantizar la plena aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, elaborar un inventario actualizado de suelos municipales, edificios públicos y viviendas disponibles, impulsar vivienda pública y protegida, desarrollar los suelos urbanos de propiedad municipal y estudiar medidas para favorecer el alquiler residencial asequible y de larga duración.

El portavoz socialista insistió en que el Ayuntamiento también tiene margen de actuación, especialmente en la identificación de suelo disponible, la puesta a disposición de terrenos municipales y la definición del modelo de ciudad. «Los ayuntamientos pueden aportar suelo y tienen que decidir qué modelo de ciudad queremos en cada sitio», señaló.

Alarcón criticó también la gestión del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía en materia de vivienda. Según señaló, durante los ocho años de gobierno del PP, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía solo ha construido 16 viviendas públicas en la provincia de Almería, «una media de dos viviendas al año».

Además, reprochó al Gobierno andaluz que no haya aplicado las herramientas previstas en la Ley Estatal de Vivienda para facilitar el acceso al alquiler y contener los precios en zonas tensionadas, y recordó que Moreno Bonilla prometió en 2018 la construcción de 40.000 viviendas y «no ha hecho nada de nada».

«Hay un serio problema de vivienda y tenemos que sentarnos a hablar, ver qué suelo puede aportar el Ayuntamiento, qué recursos pueden llegar de otras administraciones y qué podemos hacer para que El Ejido no pierda esta oportunidad», concluyó.