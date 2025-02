El PSOE denuncia «el hedor» que desprenden varias alcantarillas de la calle Barcelona

Marcos Tárraga El Ejido Martes, 25 de febrero 2025, 12:45 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE de El Ejido y portavoz socialista en el Ayuntamiento ejidense, José Miguel Alarcón, ha denunciado el «insoportable» olor que desprenden las alcantarillas situadas en la confluencia de la calle Barcelona con las calles Almirante y John Lennon, a en pleno centro de El Ejido. El problema se viene registrando desde hace meses, según han trasladado los propios vecinos al portavoz socialista, y está afectando seriamente a los negocios del entorno.

«Los vecinos de las calles Barcelona, Almirante y John Lennon no pueden aguantar por más tiempo los olores que se desprenden de las arquetas del alcantarillado público, llevan ya mucho tiempo sufriendo este problema y desde el equipo de gobierno municipal no dan respuesta», ha lamentado Alarcón.

El responsable socialista ha estado esta misma semana comprobando el problema y hablando con los vecinos afectados, quienes le han trasladado que el hedor es tan intenso que «hay veces en que hay que cerrar las ventanas de los pisos para que no se meta en las casas».

Alarcón ha relatado que, semanas atrás, el Ayuntamiento adecentó el entorno, «porque la suciedad y el abandono eran patentes, hasta el punto de que los propios vecinos se pusieron a recoger firmas para hacerlas llegar al equipo de gobierno».

La intervención, sin embargo, no incluyó una revisión del alcantarillado para localizar el origen de los olores, algo que reclaman tanto los vecinos como los comercios de la zona. «En estas calles son numerosos los comercios existentes y lo que no se puede hacer es descuidar el mantenimiento», ha señalado el portavoz socialista. «Hay que procurar que los negocios puedan ejercer su actividad sin problemas y no tenerlos como están, hasta el punto de que incluso una cafetería que hay allí instalada no puede ni tan siquiera utilizar la terraza con normalidad», ha añadido.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado al Gobierno municipal que actúe y solucione «unos problemas que son graves, puesto que están afectando al día a día de estos vecinos».

Temas

El Ejido