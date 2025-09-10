El PSOE denuncia la destrucción de zonas verdes en Almerimar

La formación presentaba una moción para exigir la reposición de árboles y la protección de los espacios naturales

J. C. El Ejido Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:32 Comenta Compartir

El PSOE de El Ejido ha denunciado este jueves la continua destrucción de zonas verdes en Almerimar, donde en los últimos meses se han talado numerosos árboles sin que hayan sido repuestos. Los socialistas han recordado que Almerimar es un enclave turístico de primer nivel dentro del municipio, cuya imagen y calidad ambiental deben cuidarse con especial atención, y consideran «incomprensible» el abandono de las zonas verdes de este núcleo por parte del equipo de gobierno y de la entidad gestora del puerto deportivo.

Manuel Pérez Galindo, secretario general del PSOE de El Ejido, ha lamentado que «una vez más», haya que denunciar el descuido «total y absoluto» del Ayuntamiento a la hora de proteger el patrimonio natural de los ejidenses. «Se han talado muchos árboles y se han eliminado zonas verdes en un espacio tan importante como Almerimar, que debería ser mimado entre todos para atraer turismo internacional, nacional y local», ha reprochado.

Pérez Galindo considera que «no se puede permitir» que se sigan produciendo actuaciones como estas talas, así como que aún no se hayan puesto en marcha las actuaciones necesarias para conservar el patrimonio natural del municipio, a pesar de que existe consenso entre la comunidad científica sobre el papel «esencial que juegan los árboles a la hora de fijar el CO₂, combatir el cambio climático y mejorar la salud física y mental de las personas».

«La defensa de los espacios verdes no es solo una cuestión estética o turística —ha remarcado Pérez Galindo—, sino un compromiso con la salud de los ciudadanos y con el futuro de nuestro municipio».

Por su parte, el concejal socialista Felipe Navarro ha anunciado que el Grupo Socialista ha presentado en el Ayuntamiento una moción, con la que pretende que el pleno acuerde «proteger, conservar y aumentar todas las zonas verdes del municipio, reponiendo los árboles perdidos».

«Este verano hemos perdido más de 400.000 hectáreas en incendios en nuestro país, lo que hace aún más urgente proteger lo que tenemos», ha argumentado. En este sentido, Navarro ha detallado que con esta moción, que prevé la redacción de una ordenanza de protección de los árboles, se pretende atender «una necesidad real para los vecinos y vecinas de El Ejido, que reclaman espacios de sombra y áreas verdes que protejan y den calidad a su vida».