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El PSOE denuncia el abandono del Parque Forestal de Matagorda

Alarcón pide que se retome el proyecto para construir un Aula de Naturaleza, lo que permitiría convertir el parque en un recurso ambiental, educativo y de ocio «de primer nivel»

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El portavoz del PSOE de El Ejido en una visita al parque.

Javier Cortés

El Ejido

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido reclamó al equipo de Gobierno municipal que recupere el Parque Forestal de Matagorda y ponga en ... marcha el proyecto de Aula de Naturaleza al que se comprometió en el pasado mandato, una actuación que permitiría convertir este espacio en un recurso ambiental, educativo y de ocio «de primer nivel» para el conjunto del municipio.

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