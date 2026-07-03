El PSOE denuncia el abandono del Parque Forestal de Matagorda

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido reclamó al equipo de Gobierno municipal que recupere el Parque Forestal de Matagorda y ponga en ... marcha el proyecto de Aula de Naturaleza al que se comprometió en el pasado mandato, una actuación que permitiría convertir este espacio en un recurso ambiental, educativo y de ocio «de primer nivel» para el conjunto del municipio.

El portavoz socialista, José Miguel Alarcón, denunció el estado de abandono que presenta este espacio público, a pesar de tratarse de una de las zonas verdes con más arbolado de todo el municipio.

Alarcón recordó que, en sus primeros años, el parque contaba con mantenimiento, kiosco, fuentes y zonas para diversos usos, y era un espacio del que podían disfrutar las familias de Matagorda y de otros núcleos del municipio. Sin embargo, con el paso del tiempo, lamentó, «se fue abandonando, como el campo de fútbol de Matagorda y como otros espacios públicos a los que el gobierno de derechas ha prestado siempre poco interés».

El portavoz del PSOE subrayó que el abandono de este parque es especialmente grave porque existe un compromiso municipal para ponerlo en valor mediante la creación de un Aula de Naturaleza. Según explicó, durante el mandato anterior, el Grupo Socialista cerró un acuerdo con el equipo de gobierno local para desarrollar este proyecto, para el que incluso se llegó a contemplar una partida presupuestaria.

«Se reservó una partida de 500.000 euros para hacer el proyecto y convertir este parque en un espacio de referencia para todo El Ejido», indicó Alarcón, quien recordó que la actuación prevista incluía zonas de juego para niños, actividades como tirolina o tiro con arco, la limpieza del arroyo y la adecuación del entorno para su uso por parte de familias, escolares y asociaciones.

Para el Grupo Socialista, el Parque Forestal de Matagorda reúne todas las condiciones para convertirse en un recurso ambiental, educativo y de ocio de primer nivel, no solo para este núcleo, sino para el conjunto del municipio. «Estamos en un espacio con árboles ya prácticamente adultos, con algarrobos, pinos y muchas especies que no se crían en cualquier sitio. Ponerlo en valor sería bueno para todo El Ejido», defendió Alarcón.

Por ello, el PSOE exige al alcalde que deje de mirar hacia otro lado y que reactive de una vez el proyecto comprometido. «Pedimos al señor Góngora que tome cartas en el asunto y ponga en marcha este gran proyecto, que es el Aula de Naturaleza, para Matagorda, para todo El Ejido y también para la provincia», concluyó.