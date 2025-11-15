El PSOE celebra que El Canalillo vaya a contar con red de saneamiento gracias a fondos europeos
El Ejido ·José Miguel Alarcón recuerda que el barrio sigue necesitando mejoras en alumbrado, limpieza y seguridad vial
J. C.
El Ejido
Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:30
El portavoz del Grupo Municipal Socialista de El Ejido, José Miguel Alarcón, valoró este viernes 14 de noviembre positivamente que el barrio de El Canalillo, ... próximo a Balerma, vaya a disponer por fin de una red de saneamiento, una reivindicación histórica de sus vecinos que será posible gracias a la financiación europea.
El portavoz socialista visitó de nuevo la zona, acompañado por los concejales del Grupo Municipal Socialista, una de las actuales responsables del PSOE ejidense y el secretario general de Juventudes Socialistas de El Ejido, para comprobar los avances y recordar las necesidades que aún siguen pendientes.
«Ya estuvimos aquí hace varios meses denunciando el abandono que sufría el barrio, y hoy podemos decir que, gracias a Europa, por fin se va a acometer la red de alcantarillado. Es una buena noticia y una alegría para los vecinos», señaló Alarcón.
Por su parte, el portavoz socialista subrayó, no obstante, que El Canalillo sigue necesitando más atención por parte del Ayuntamiento. «Se ha asfaltado la calle principal, pero siguen faltando servicios básicos: no hay barrendero, muchas farolas no funcionan y la parada del autobús escolar no reúne condiciones de seguridad», explicó.
Asimismo, Alarcón insistió en que el PSOE de El Ejido continuará visitando y acompañando al vecindario «hasta que El Canalillo sea un barrio más de El Ejido, con todos los servicios que merece».
Además, el portavoz añadió que «en este barrio viven más de 300 personas, entre ellas unos 40 o 50 niños en edad escolar, y nuestra obligación es garantizar que tengan los mismos derechos que cualquier otro vecino del municipio», concluyó José Miguel Alarcón. portavoz del Grupo Municipalista Socialista de El Ejido.
