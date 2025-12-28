El PSOE apoya una rebaja fiscal para el pimiento, aunque advierte de que la moción de PP y Vox está «mal planteada»

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido ha decidido abstenerse, en el pleno extraordinario celebrado el pasado lunes 22 de diciembre, ante ... la moción presentada por PP y Vox para solicitar al Gobierno de España una rebaja fiscal para el sector agrícola El Ejido, al considerar que el texto está mal planteado y puede acabar perjudicando a los propios agricultores.

El portavoz socialista, José Miguel Alarcón, ha dejado claro durante el debate que el PSOE sí apoya una rebaja fiscal para los productores de pimiento afectados por la plaga de Thrips parvispinus, al tiempo que ha advertido de que extender la petición a todos los cultivos del municipio «no es justo y, además, pone en serio riesgo que la medida salga adelante».

Alarcón ha recordado que el procedimiento debe iniciarse en la Junta de Andalucía, que es la administración competente para certificar los daños y trasladar los informes al Ministerio. «Si los informes no se hacen con datos objetivos y bien delimitados, el Ministerio los devuelve, como ya pasó el año pasado», ha señalado. En aquel caso, los daños certificados no alcanzaron el 30% mínimo exigido, por lo que la rebaja fiscal no pudo ser aprobada.

En este sentido, el portavoz socialista ha insistido en que la afectación grave y generalizada se concentra en el pimiento, mientras que otros cultivos del municipio no presentan ese nivel de daños. «Si se incluyen todos los cultivos, los porcentajes se diluyen y no se alcanza el mínimo exigido por la normativa», ha advertido, subrayando que esa forma de plantear la solicitud puede provocar que el Ministerio la rechace.

Alarcón ha defendido que la rebaja fiscal debe aplicarse por cultivo y en función de los daños reales, y no de manera indiscriminada por municipio. «Ayudar a quien lo necesita es justo; hacer una rebaja general sin base técnica no lo es y, además, no funciona», ha señalado, recordando que el objetivo debe ser que la medida sea aprobada y llegue efectivamente a los agricultores afectados.

Durante el debate, el portavoz socialista ha calificado la iniciativa como una moción populista, impulsada inicialmente por Vox y asumida posteriormente por el Partido Popular. «El PP ha decidido entrar en el terreno del populismo, arrastrado por Vox, en lugar de hacer las cosas bien y con rigor», ha afirmado, lamentando que se priorice el titular fácil frente a una propuesta técnicamente viable.

Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista ha optado por la abstención, dejando claro su respaldo a una rebaja fiscal para los productores de pimiento afectados por la plaga, pero rechazando un planteamiento que «no concreta, no delimita y pone en riesgo que no se apruebe absolutamente nada».