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Alumnado junto al maestro, directora del centro, alcalde y edil de Educación. IDEAL

Un proyecto para descubrir 'las raíces' de El Ejido

Educación ·

Los alumnos de 4 años del CEIP Diego Velázquez realizan el proyecto 'El Ejido, mucho más que invernaderos' para conocer la agricultura, el legado y la historia de este municipio

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 17 de abril 2026, 20:40

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El asistir a la escuela de pequeño es sin lugar a dudas una de las etapas educativas que más marcan en la vida de una ... persona. Es cuando una persona va aprendiendo a escribir, empieza a leer, empieza a brotar la creatividad con la aparición de los libros, manualidades con la plastilina y con dibujos e incluso se va tomando contacto con la naturaleza a través de plantas que el alumnado va viendo como van creciendo. Los niños y niñas, como las esponjas, van absorbiendo conocimiento que les resultará útil para toda su vida.

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