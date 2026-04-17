Un proyecto para descubrir 'las raíces' de El Ejido

El asistir a la escuela de pequeño es sin lugar a dudas una de las etapas educativas que más marcan en la vida de una ... persona. Es cuando una persona va aprendiendo a escribir, empieza a leer, empieza a brotar la creatividad con la aparición de los libros, manualidades con la plastilina y con dibujos e incluso se va tomando contacto con la naturaleza a través de plantas que el alumnado va viendo como van creciendo. Los niños y niñas, como las esponjas, van absorbiendo conocimiento que les resultará útil para toda su vida.

Un centro educativo de El Ejido, el CEIP Diego Velázquez, a través de uno de sus maestros, Alberto Padilla, y sus alumnos de cuatro años, decidió crear la iniciativa 'El Ejido, mucho más que invernaderos' para dar conocer el legado, la historia y las tradiciones de este municipio que llevan el arraigo a la tierra al alumnado de este centro.

El cierre de esta actividad de la mañana de este viernes contó con la asistencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el concejal de Juventud, Educación y Participación, Javier Rodríguez, la directora del centro, María Rosario Sánchez Vázquez, el maestro, Alberto Padilla, junto a algunos periodistas que no quisieron perderse esta peculiar rueda de prensa. Una jornada que empezó con una proyección de un vídeo en una aula del centro educativo.

«Hola, amigos y amigas de la Tierra, os hablamos desde muy lejos. Desde el espacio. Estamos viajando alrededor de vuestro planeta en una estación espacial muy especial. De aquí arriba vemos cosas preciosas. Vemos montañas muy altas, altos verdes, ríos que llueven y animales enormes y azules. La tierra es un lugar maravilloso».

«Y ahora hemos visto algo que nos ha hecho parar. En medio de todo esto tan bonito, hemos visto una gran mancha blanca. No sabemos qué es ni qué hay dentro. Hemos mirado el mapa y esa mancha blanca está justo en un lugar que se llama El Ejido. No sabemos nada más, pero no lo podemos ver y nos sentimos un poco preocupados (...) Nos han dicho que no vais a volver, que tenéis familias y muchas cosas bonitas. Y por eso queremos pediros ayuda. ¿Podéis contarnos cómo es vuestro pueblo? Esperamos vuestra respuesta. Amigos y amigas del espacio. Hasta pronto».

Daba comienzo así la presentación de 'El Ejido, mucho más que invernaderos' en el que varios niños y niñas de cuatro años fueron contando las distintas singularidades que hacen de El Ejido un lugar único.

Iniciativa

Los invernaderos fueron uno de los primeros temas en 'salir a la palestra', seguido del nombre de las calles donde habita el alumnado y descubriendo que había barrios más pequeños o más grandes, con playa.

Otros de los temas recurrentes fueron la bandera del municipio de El Ejido y sus colores, una idea de futuro como la creación de un himno para esta localidad, el legado histórico del municipio como el mosaico de Ciavieja, el Castillo de Guardias Viejas y la Torre de Balerma, entre otros, y uno de los lugares favoritos del alumnado como es el Parque de las Familias.

Durante la jornada, los niños hablaron de algunas profesiones que hay en el municipio como semilleros, agricultores, policías y agricultores. Cabe destacar, que los 'peques' mencionaron también al cantante ejidense Manolo Escobar, y que explicó el maestro Alberto que los alumnos pudieron hablar por videollamada con su hija, que residía en Madrid y que le encantaba volver a su tierra cuando podía y que pidió que le gustaría que hubiera un museo para que los más jóvenes pudieran conocer la vida de Manolo Escobar.

A su vez, la jornada dio para conocer muchas de las actividades que fueron preparando durante las últimas semanas como el tener algunas plantas y poder cuidarlas.

Durante la exposición de este proyecto, destacaron varias intervenciones de los niños a las preguntas del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, una de ellas fue cuando el propio alcalde preguntó si alguien sabía cuánta gente vivía en El Ejido, a lo que un niños respondió «aproximadamente creo que son unas 10.000 u 11 000 personas». «Muchas más, sube», respondió el alcalde. «Un millón y medio», respondió el niño y algunas risas se escaparon. Mismamente, el regidor le felicitó por participar y «aunque no lo sepas, por tirarte a la piscina».

Además, el alcalde explicó alguna de sus funciones al joven alumnado, la labor que realiza la Policía Local, preguntó cuantos niños y niñas comían en el comedor, si les gustaba la comida y el alcalde reconoció que su fruta favorita era la sandía, su color, el azul marino y sus súper héroes eran Spiderman y Superman.

Tesoros

La iniciativa 'El Ejido, mucho más que invernaderos' sirve para mejorar la integración en la sociedad de un alumno de diversas procedencias, de sacar adelante un proyecto que trata de unir, de fortalecer relaciones y de conocer con profundidad el municipio, de descubrir que hay muchos 'tesoros' en El Ejido que merecen ser reconocidos y descubiertos como el Parque de las Familias, uno de esos lugares que para los niños y niñas de este centro destacan por ser su favorito, en el que además destacaron el Castillo de Guardias Viejas, Punta Entinas - Sabinar.