El próximo 9 de septiembre El Ejido correrá en pro de la prevención del suicidio

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

El próximo 9 de septiembre, un día antes de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el paseo marítimo de Almerimar acogerá la segunda edición de la carrera 'De la Noche al Día', que organizan la asociación 'El Timón' y el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Drogodependencias y el Instituto Municipal de Deportes.

La concejala del ramo, María del Mar Martínez, destacó esta mañana en la presentación que el objetivo de este evento es «poner de relieve que el suicidio es un problema complejo, social y multicausal, que requiere de un especial cuidado y de mayor sensibilidad cuando abordamos la cuestión». De esta manera, la edil popular incidió en que «la pregunta no debe ser si informar o no del tema, sino de cómo hacerlo para no aumentar el dolor y para reiterar una y otra vez el mismo mensaje: el suicidio se puede prevenir y hablar con contexto, rigor y sensibilidad es la mejor vacuna para conseguirlo».

En esta línea, Martínez ha destacado que «para esta concejalía la atención a la salud mental es una condición indispensable para asegurar la calidad de vida en nuestro municipio», y por ello desde el año 2020 lidera un Aula de Prevención de suicidio «como antesala para conformar un Plan de Prevención de Suicidio».

Por otra parte, la concejala de Discapacidad, Salud Mental y Drogodependencias recordó que «promover la salud implica identificar los principales problemas de salud, establecer las estrategias más adecuadas para su abordaje en colaboración con otras instituciones públicas, entidades sociales y ciudadanas, para identificar, promover y desarrollar los activos en salud en el entorno cercano a las personas y en su vida cotidiana».

En cuanto al desarrollo de la prueba, dará comienzo a las 19 horas junto al Campo de Rugby, y contará con distancias de cuatro y ocho kilómetros.

La presidenta de la asociación El Timón, Cristina González, señaló que en la carrera pueden participar personas de todas las edades, ya que no es competitiva. «Solo tienen que hacer un donativo de 10 euros junto a la inscripción previa en la sede de la asociación, en www.eltimon.org o en la web de Cruzando la Meta», apuntó González, quien también anunció que habrá dorsal 0 para aquellas personas que no puedan correr, pero quieran colaborar con esta iniciativa».

Junto a los organizadores, la carrera cuenta con el respaldo de instituciones como la Diputación Provincial de Almería, el club Triatlón El Ejido y Club de Atletismo Murgiverde, así como numerosas empresas colaboradoras del municipio y la comarca del Poniente almeriense.