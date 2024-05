Protesta ciudadana ante Costas para buscar una solución a la playa de Balerma, el viernes

Inma Acién El Ejido Domingo, 5 de mayo 2024, 22:41 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La Mesa de Trabajo por la Estabilización de la Playa de Balerma quiere que la concentración que llevarán a cabo el viernes a las 12 horas ante la sede de la Dirección Provincial de Costas en el Paseo de Almería sea multitudinario. Para ello, el pasado viernes arrancó un programa de actos en la calle, con las que dar a conocer a la ciudadanía ejidense la situación tan grave que padece su costa y pedir el apoyo y su presencia el viernes en la capital almeriense.

El primero de esos actos tuvo lugar en la mañana del viernes a las puertas del Consistorio. Varios miembros de la Mesa de Trabajo, provistos de un cartel en el que se podía ver la imagen de la playa de Balerma en la zona del Paseo marítimo hace tan solo unas décadas y la actual imagen de regresión en la que la playa ha desaparecido, bajo el eslogan de 'La playa de Balerma también es El Ejido', pedían la unión a los ciudadanos que por allí pasaban.

Una acción que continuarán realizando esta semana y entre los puntos en los que estarán presentes figura el mercadillo de los miércoles en El Ejido.

De hecho, el portavoz de la Mesa de Trabajo, José Antonio Peña, informó que se van a poner a disposición de la ciudadanía dos autobuses gratuitos que saldrán desde el Centro de Salud de Balerma a las 10.30 horas del viernes. Para ello se tienen que apuntar a través de la Mesa de Trabajo.

Peña subrayó que necesitan una «solución urgente ya, no podemos esperar más. Ya está bien de papeles, de sedimentos, de estrategias. Se dicen muchas cosas, pero no vemos ni palas ni camiones actuando para dejar la playa como la teníamos hace 20 o 30 años».

Por otra parte, la Mesa de Trabajo registró el mismo viernes una petición de apoyo al Consistorio para que llamara a la movilización de la ciudadanía, a la que no tardó en contestar el alcalde, Francisco Góngora, haciendo un llamamiento para que «todos los ejidenses respalden y acudan a esta concentración y sigamos reivindicando una solución a la situación en Balerma, que se va a ir deteriorando de forma galopante, suponiendo un riesgo serio para el núcleo de población, las explotaciones agrícolas y el Paseo Marítimo».

Asimismo, el primer edil volvió a reiterar que «a fecha de hoy aún no disponemos de las alternativas del 'Estudio del Litoral de Balerma desde la Rambla de Balanegra y hasta el Espigón de la Peña del Moro', han pasado página sin darnos esa información» al tiempo que mostró su preocupación por «la falta de transparencia por parte de Costas y porque el proyecto siga acumulando retrasos».

El planteamiento de Costas consiste en la aportación de arena, la construcción de un muro de escollera en la zona de Las Cuevecillas y la construcción de un espigón perpendicular a la línea de costa junto a la Rambla del Loco. Una solución que no ofrece confianza ni a la Mesa de Trabajo ni al Gobierno local. Por el contrario, el Ayuntamiento plantea la necesidad de construir una batería de espigones a lo largo de la costa, medida que se habría de combinar con la aportación de arena, por lo que ha vuelto a exigir a Costas que «se realicen actuaciones a corto plazo, para que se pueda estabilizar la playa y retener la arena».

Por su parte, Peña recordó que «con el tema de sedimentos llevamos desde el mes de septiembre, han pasado muchos meses y el resultado no llega. Nosotros no somos técnicos, pero si no encuentran el lugar del que extraer el millón de metros cúbicos de arena que pretenden, quizás no estamos en la estrategia correcta. No queremos seguir dejando pasar el tiempo, pero el pueblo es el que tiene la palabra». Es por ello que afirman que es el momento de exigir respuestas. «La playa de Balerma se muere y si muere, las personas que vivimos allí acabaremos mal».