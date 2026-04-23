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Se repartieron cerca de 4.000 ejemplares. IDEAL

La programación de San Marcos y fotos antiguas en un recuerdo único

El Ejido ·

El reparto de los libros de las Fiestas es ya una tradición

Javier Cortés

El Ejido

Jueves, 23 de abril 2026, 12:45

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El Libro de las Fiestas de San Marcos se ha convertido en toda una tradición para muchos ejidenses. Desde las 09.00 horas de la ... mañana de este martes 21 de abril, la entrada del Auditorio de El Ejido se convirtió en punto de encuentro para recoger un ejemplar gratuito del libro de las Fiestas en honor a San Marcos 2025.

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