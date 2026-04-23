La programación de San Marcos y fotos antiguas en un recuerdo único

El Libro de las Fiestas de San Marcos se ha convertido en toda una tradición para muchos ejidenses. Desde las 09.00 horas de la ... mañana de este martes 21 de abril, la entrada del Auditorio de El Ejido se convirtió en punto de encuentro para recoger un ejemplar gratuito del libro de las Fiestas en honor a San Marcos 2025.

Unos 4.000 ejemplares, de forma aproximada, son los que se repartieron en esta edición, que incluyeron tanto el Saluda de las Fiestas a cargo del alcalde de la localidad, Francisco Góngora, como el Saluda Sacerdotal del párroco de la Iglesia de San Isidro Labrador, Mariano Delgado, como la programación de estos festejos y un amplio reportaje fotográfico donde se encuentran reflejados cientos de ejidenses a través de imágenes tanto actuales como antiguas.

Es por ello que para muchos se convirtió en un objeto de colección, que arrancó sonrisas, recordando momentos vividos y encontrándose rostros conocidos. Además, el Libro de las Fiestas de San Marcos también contempla la amplia y potente programación de la 49º Edición del Festival de Teatro de El Ejido, que se celebrará del 30 de abril, y se extenderá hasta al 30 de mayo.

Los espectáculos comenzarán el jueves 30 de abril con Lamarsó Produce en el Teatro Municipal y finalizarán el sábado 30 de mayo con NomadART en la Plaza Mayor de El Ejido.