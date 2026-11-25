Dentro de la programación que el Ayuntamiento de El Ejido organizó con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ... se ha incluido un taller bajo el nombre 'Desmitificando el amor romántico a través del flamenco', que contó con la participación de la cantaora María Sorroche y el guitarrista Antonio de Quero.

El evento tuvo lugar en la Sala B del Teatro Auditorio y en la actuación se hizo uso del flamenco como herramienta para cuestionar los mitos del amor romántico y reflexionar sobre aquellos modelos de relación que pueden favorecer la dependencia, el control y la desigualdad.

La programación impulsada por la concejalía de Servicios Sociales se desarrolla hasta el 30 de noviembre y combina sensibilización, formación, atención especializada y participación ciudadana, con especial atención a la prevención entre adolescentes y jóvenes.

Asimismo, entre las principales propuestas contempla talleres en centros educativos, una jornada técnica sobre violencia de género en la adolescencia, cine, flamenco y el acto institucional del 25 de noviembre con lectura de manifiesto.

La campaña del 25N incluyó también otra propuesta cultural abierta a la ciudadanía como la proyección de la película 'La buena hija', que aborda la violencia vicaria y psicológica, realizada el pasado el jueves 12 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea.

Además, se llevaron a cabo Talleres de Diversidad Cultural y Empoderamiento durante estos días, dirigidos especialmente a mujeres extranjeras, con seis grupos en Balerma, San Agustín, Las Norias, Tarambana y El Ejido y la participación de alrededor de 500 mujeres. Unos talleres que trabajan aspectos como la integración social, la orientación laboral, la salud, la sexualidad y el bienestar físico y emocional.

La concejala de Servicios Sociales y Mujer, Delia Mira recordó hace unos días que «en lo que va de año, 44 mujeres han sido víctimas mortales de la violencia de género, frente a las 36 registradas en el mismo periodo del año anterior. A ellas se suman 3 menores asesinados en actos de violencia vicaria y 35 han quedado huérfanos tras el asesinato de sus madres. Son cifras que no podemos normalizar. Detrás de cada una hay una vida arrebatada, una familia rota y una sociedad que no puede permanecer indiferente».

Mira quiso destacar, igualmente, «la implicación del tejido asociativo local, que participa activamente a través del Consejo Municipal de la Mujer, así como la importancia de mantener durante todo el año las acciones de sensibilización y promoción de la igualdad».

Con esta campaña, El Ejido renueva su compromiso con la prevención, la atención y la protección de las mujeres, reforzando los recursos municipales y promoviendo la implicación de las instituciones, los centros educativos, los profesionales, las asociaciones y el conjunto de la ciudadanía frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

Cabe recordar que El Ejido fue uno de los primeros municipios de la provincia en entrar en el sistema VioGén. En lo que va de año atendió a un total de 90 víctimas. Entre las funciones que realizan están el mantener contacto con la víctima, acompañamientos, visitas a domicilio, contacto directo telefónico, contacto con los agresores y reuniones con otras entidades implicadas.