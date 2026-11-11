El programa de educación ambiental 'Aula de Ecología Urbana. Aprendiendo a mirar nuestro patrimonio' inicia un nuevo curso

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana del área de Cultura y en colaboración con la ... Asociación de Educación Ambiental El Árbol de las Piruletas, pone en marcha una nueva edición del Aula de Ecología Urbana para el curso 2026-2027, un programa de educación ambiental destinado a acercar a los escolares el patrimonio natural, ecológico, paisajístico y cultural del municipio.

Bajo el lema 'Aprendiendo a mirar el patrimonio ambiental del municipio de El Ejido', esta iniciativa propone diferentes experiencias educativas con las que el alumnado podrá descubrir la riqueza de los espacios naturales del municipio, conocer su biodiversidad, identificar los principales problemas ambientales y reflexionar sobre la importancia de proteger y conservar el entorno.

El programa es gratuito y se desarrollará hasta junio de 2027, dirigido a los centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de El Ejido y contempla dos modalidades de participación, ambas gratuitas: actividades en los propios centros escolares e itinerarios guiados por los espacios naturales del término municipal.

En el ámbito educativo se desarrollará un máximo de 15 charlas o talleres a lo largo del curso, con una actividad por centro escolar. Los contenidos se adaptarán a las edades de los participantes y podrán ajustarse a las materias y objetivos curriculares que esté trabajando cada clase. Entre las temáticas propuestas figuran los espacios naturales protegidos, la biodiversidad, los humedales y las aves, la vida marina, la gestión de los residuos, los refugios climáticos, la biodiversidad urbana y el cambio climático.

Asimismo, los centros podrán solicitar en préstamo dos exposiciones educativas. La primera, 'Aprendiendo a mirar Punta Entinas Sabinar', está compuesta por 12 paneles roll-up que muestran la situación geográfica, formación, ecosistemas y especies más representativas de este espacio protegido.

La segunda, 'Los cuatro bosques de Murgi', permite descubrir los ecosistemas que proporcionaron recursos a los antiguos habitantes de la ciudad romana: el bosque de Sierra de Gádor, los artales o artineras, el bosque mediterráneo de lentiscos y sabinas de Punta Entinas y las praderas de Posidonia oceánica.

La programación incorpora también talleres de animación a la lectura con cuentacuentos vinculados a los espacios naturales protegidos de la provincia de Almería y al mar de Alborán. Estas sesiones, dirigidas al alumnado de Primaria, combinarán narraciones con muestras de plantas y animales para despertar la curiosidad por la naturaleza y transmitir valores de respeto y conservación. Se desarrollarán en torno al Día de la Literatura Infantil y Juvenil, que se conmemora el 2 de abril.

Otra de las propuestas permitirá a los centros utilizar sus radios escolares como herramienta para difundir el patrimonio natural y cultural de El Ejido mediante entrevistas, radioteatro, cuentos, poemas, adivinanzas o cuñas radiofónicas. El proyecto ofrecerá apoyo en la elaboración de contenidos y contribuirá a divulgar los programas a través de sus canales y redes sociales.

La segunda modalidad contempla la realización de 35 itinerarios guiados por los espacios naturales del municipio. Cada centro podrá participar en dos itinerarios, con grupos de hasta 50 escolares por actividad. Los recorridos permitirán conocer los cuatro grandes ecosistemas que vertebran el patrimonio natural del municipio: la influencia de Sierra de Gádor, los artales, el bosque mediterráneo de lentiscos y sabinas de Punta Entinas-Sabinar y las praderas submarinas de Posidonia oceánica.

Entre las actividades destaca el itinerario 'Los cuatro bosques de Murgi', que recorrerá diferentes enclaves para conocer la relación entre el patrimonio natural y la historia del municipio. El recorrido incluye el Aljibe Matillas y el Abuelo Acebuche, los artales, el Centro de Interpretación de Punta Entinas-Sabinar y la playa de Almerimar, donde se abordará la importancia de la Posidonia para la protección de la costa.

También se desarrollará la actividad 'Esperando a la tortuga boba: A la orilla de la playa', centrada en el estudio de las basuras marinas y la sensibilización sobre los problemas que generan los residuos en el litoral. Los escolares realizarán un muestreo científico colaborativo en la playa de Poniente de Punta Entinas-Sabinar, clasificando los residuos encontrados y analizando su composición, procedencia e impacto.

El tercer recorrido, 'Aprendiendo a mirar Punta Entinas-Sabinar', ofrecerá una visión general de este espacio protegido a través de distintas paradas, como el Faro del Sabinal, Los Alcores, el Centro de Interpretación y la playa de Almerimar. Durante la visita se abordarán aspectos relacionados con las salinas, la historia del faro, los ecosistemas dunares, la avifauna, los fósiles y la importancia de la Posidonia oceanica.

Además, para facilitar la participación de aquellos centros que no dispongan de transporte, el Aula de Ecología Urbana ofrece la posibilidad de diseñar itinerarios a pie en las proximidades de los colegios. Entre los espacios propuestos figuran los artales de Santa María del Águila, Santo Domingo y la Cañada de Ugíjar; las ramblas del municipio; el parque forestal de Tarambana; el parque de San José; los 27 kilómetros de litoral ejidense y la Balsa del Sapo, en la Cañada de Las Norias.