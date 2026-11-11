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El programa de educación ambiental 'Aula de Ecología Urbana. Aprendiendo a mirar nuestro patrimonio' inicia un nuevo curso

La iniciativa permitirá conocer la biodiversidad de El Ejido, descubrir sus ecosistemas más singulares y fomentar hábitos de respeto y conservación del patrimonio natural

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Foto de archivo del Aula de Ecología Urbana.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana del área de Cultura y en colaboración con la ... Asociación de Educación Ambiental El Árbol de las Piruletas, pone en marcha una nueva edición del Aula de Ecología Urbana para el curso 2026-2027, un programa de educación ambiental destinado a acercar a los escolares el patrimonio natural, ecológico, paisajístico y cultural del municipio.

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El programa de educación ambiental 'Aula de Ecología Urbana. Aprendiendo a mirar nuestro patrimonio' inicia un nuevo curso

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