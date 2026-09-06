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El programa 'Aula de Ocio' amplía su oferta para el curso 2026/2027 con 74 cursos

La programación incorpora 66 propuestas dirigidas al público genera y ocho para jóvenes

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El concejal de Educación, Juventud y Participación Ciudadana, Javier Rodríguez.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Unidad de Educación, en colaboración con Alborán Servicios, empresa adjudicataria del servicio, preparó para el curso ... 2026/2027 una nueva edición del programa 'Aula de Ocio', que amplía su oferta respecto al curso anterior hasta alcanzar un total de 74 cursos y talleres.

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El programa 'Aula de Ocio' amplía su oferta para el curso 2026/2027 con 74 cursos

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