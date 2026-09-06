El programa 'Aula de Ocio' amplía su oferta para el curso 2026/2027 con 74 cursos

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Unidad de Educación, en colaboración con Alborán Servicios, empresa adjudicataria del servicio, preparó para el curso ... 2026/2027 una nueva edición del programa 'Aula de Ocio', que amplía su oferta respecto al curso anterior hasta alcanzar un total de 74 cursos y talleres.

La programación está diseñada para ofrecer alternativas formativas y de ocio adaptadas a diferentes intereses y perfiles. Del total de propuestas, 66 están dirigidas al público general a partir de 16 años, mientras que otras 8, vinculadas a la dinamización juvenil, están específicamente destinadas a jóvenes de entre 14 y 25 años.

El concejal de Educación, Juventud y Participación Ciudadana, Javier Rodríguez, destacó que «el Aula de Ocio vuelve a crecer este curso con una programación amplia, diversa y pensada para responder a los intereses y necesidades de los vecinos de El Ejido». En este sentido, subrayó que «no solo ampliamos el número de cursos, sino que seguimos apostando por acercar las actividades a los distintos núcleos de población, facilitando que más ejidenses puedan participar sin necesidad de desplazarse».

Rodríguez señaló que «esta iniciativa combina aprendizaje, ocio y participación, ofreciendo la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y compartir experiencias en espacios municipales de todo el término municipal». Asimismo, animó a los vecinos a consultar la programación y formalizar su inscripción «con antelación, ya que las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción».

Los 74 cursos y talleres se distribuyen en diferentes ámbitos formativos: artes plásticas; cocina; confección y moda; desarrollo físico, emocional y social; nuevas tecnologías; otros; y dinamización juvenil.

La programación llegará a diez núcleos de población: Almerimar, Balerma, El Ejido, Las Norias, Matagorda, Pampanico, San Agustín, San Silvestre, Santa María del Águila y Tarambana. En concreto, 53 cursos se desarrollarán en el núcleo de El Ejido y los 21 restantes en los distintos núcleos de población, reforzando así el carácter descentralizado de la iniciativa.

Las actividades se impartirán en diferentes espacios municipales y de referencia de cada núcleo, entre ellos el Centro de Adultos Pablo Freire, Edificio La Estrella de Almerimar, Antigua Biblioteca Municipal de Balerma, Centro de Integración Social de Las Norias, Centro de Usos Múltiples de Matagorda, Nave Cultural de Pampanico, Biblioteca Municipal de San Agustín, Sala Cultural de San Silvestre, Centro de Asociaciones de Santa María del Águila y Centro de Usos Múltiples de Tarambana.

Los cursos presentan una duración variable, desde 3 hasta 70 horas, y cuentan con diferentes horarios, fechas de inicio y número máximo de participantes en función de cada actividad y ámbito formativo, con el objetivo de adaptarse a la demanda y facilitar la participación.

El periodo de inscripción comenzará el 14 de septiembre para todos los cursos incluidos en la oferta formativa y permanecerá abierto hasta que se cubra la totalidad de las plazas disponibles.

Los precios públicos contemplan bonificaciones del 50% para las personas en situación de desempleo, previa acreditación mediante el correspondiente informe de situación actual del trabajador, en el que conste la baja, y la demanda de empleo en vigor emitida por el Servicio Andaluz de Empleo. También se aplicará una reducción del 50% a las personas con una discapacidad superior al 33%, debidamente acreditada.

La inscripción se realizará online a través de www.elejido.es/actividades. Además, aquellas personas que necesiten apoyo para completar el proceso podrán solicitar ayuda en Alborán Servicios, en los teléfonos 690 623 816 y 950 487 444, en horario de mañana y tarde, así como en las oficinas municipales de los distintos núcleos de población, en horario de mañana y en la Unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana del Área de Cultura.

Toda la información sobre la oferta formativa estará disponible en cultura.elejido.es, www.murgijoven.es, así como en los perfiles de Instagram y Facebook de Cultura, Murgijoven y Participación Ciudadana.