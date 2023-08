Un profesor de Almería inicia una recogida de firmas para pedir un cambio en las oposiciones

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Las oposiciones en docencia son consideradas para muchos una lotería en su primera fase. Y es que el actual funcionamiento es mediante sorteo de entre tres y cuatro temas para Secundaria y habitualmente dos temas para Primaria. Temas que son elegidos al azar y entre los que tienen que elegir los opositores y desarrollarlos. Este sorteo lo lleva a cabo cada Tribunal, por lo que la prueba es diferente en función del Tribunal que le toque a cada opositor.

A ello se une que actualmente no hay unas reglas preestablecidas que le marque al Tribunal, quienes corrigen los exámenes, qué aspectos se deben valorar y con qué notas, para que haya una corrección lo más homogénea posible, por lo que un desarrollo de tema puede ser valorado de manera muy diferente por dos miembros de un mismoTribunal.

Todos estos aspectos fueron los que impulsaron el pasado mes de junio y tras las últimas oposiciones de Secundaria a Rafael Arsenio Ruiz García, docente granadino pero que trabaja en el IESSanto Domingo con plaza interina, a iniciar una recogida de firmas con la que tratar de impulsar una revisión del modelo de oposición.

Rafael Ruiz es biólogo, especializado en Zoología. Tuvo claro cuando empezó la carrera que su destino sería ser docente, sin embargo, conseguir una plaza fija es un reto complicado. Lleva seis años trabajando como interino.

En su caso, se ha presentado ya cinco veces a las oposiciones, la última este mismo año, pero no consiguió aprobarlas. Asegura que seguirá intentando conseguir su plaza fija en Almería, pero su objetivo es hacerlo con un modelo «más justo».

Así, Rafael Ruiz explica que todo comenzó justo al finalizar la primera prueba de las oposiciones docentes, que este año han sido de Secundaria. «Se observó por grupos de redes sociales muchísimas reclamaciones a la primera prueba. Eso hizo que me decidiera a presentar esta propuesta que lleva 11.791 firmas recogidas en Change.org desde que la lancé el pasado 1 de julio».

En este sentido, Ruiz insiste en que el sistema actual presenta «un porcentaje de subjetividad bastante alto. «Pedimos que se cambie un poco el proceso para conseguir unas oposiciones más justas, objetivas y que no estén obsoletas». Y es que apunta que las oposiciones no han cambiado en mucho tiempo y los temarios «prácticamente no se han tocado desde 1993».

Así, la primera petición es que en la primera parte de las oposiciones haya «un examen igual para todos. Ahora parece que esto sea un sorteo de la Lotería», afirma Ruiz.

La segunda petición es la de crear un temario oficial. «Ahora mismo tú tienes los enunciados de los temas y desarrollas tu temario pensando que está bien, pero luego, sin embargo, cuando lo corrige el Tribunal puede pensar que se ha quedado corto. Esto se solucionaría con un temario oficial».

La tercera parte de esta iniciativa es la solicitud de una calibración de los Tribunales. «Actualmente no hay una calibración previa. Un vocal de un Tribunal te puede calificar con un ocho la prueba y otro puntuártela con un dos. No hay una baremación establecida con parámetros claros para todos. Debería de haber unas rúbricas previas que conociera el Tribunal, pero también los opositores. Ahora mismo no sabes realmente dónde está la puntuación máxima o dónde la mínima».

Con todo esto «disminuirían las reclamaciones que existen en la primera prueba», se muestra convencido Rafael Ruiz.

En cuanto a la segunda parte de la prueba, que consiste en presentar una programación didáctica al Tribunal y desarrollar una Unidad Didáctica, la petición recoge que la prueba se grabe y que también se establezcan los indicadores que van a regir las puntuaciones de las pruebas.

«En el proceso de alegaciones, excepto que haya algún fallo de suma de puntos, no suele salir adelante casi ninguna reclamación, no llegan al 1%», critica Rafael Ruiz, quien añade que si como docentes tiene que dar explicaciones a los alumnos para procurar sus desarrollos, no entienden porqué «en la oposición no nos dan una justificación de la puntuación».

En septiembre firmas y petición se trasladarán al Ministerio para pedir una Comisión de trabajo

La petición de una modificación en el sistema de oposiciones lleva ya recogidas más de 11.500 firmas y se espera que sean muchos aún los docentes tanto fijos, como interinos e incluso opositores sin experiencia que se unan a lo largo de este mes de agosto para llegar a septiembre con un número ingente de firmas. Y es que como señala Rafael Ruiz, docente impulsor de esta recogida de firmas, el actual sistema de oposiciones «está perjudicando tanto a los miembros del Tribunal como a los opositores que se presentan».

De esta manera y con las firmas que se logren recoger hasta el mes de septiembre se elaborará una petición oficial que se trasladará al Ministerio de Educación, con el objetivo de conseguir que se cree una Comisión de Trabajo que estudie las distintas alternativas para crear un nuevo modelo de oposiciones que sea más justo y equitativo para todos los futuros docentes y que les permita también a los miembros de los Tribunales fundamentar de manera más clara y sencilla su puntuación en cada ejercicio.

«El objetivo que perseguimos a partir de esta petición es hacer visible el descontento con el sistema actual de miles de profesionales», asevera Rafael Ruiz.

«Le pusimos a la petición en Change.org el nombre de 'Tipo Test para primera prueba de oposiciones' para que desde el primer momento tanto persona fijo, como interino y opositores se unan a la propuesta porque les perjudica», insiste Rafael Ruiz, quien también demanda a través de esta petición un mayor peso en la calificación a las habilidades docentes.

Ahora que por saber cuántas firmas de docentes se terminarán sumando y si el Ministerio hará caso a esta petición popular de aquellos que forman a los jóvenes, futuros profesionales.