La procesión de la Virgen de las Mercedes despide las Fiestas Patronales de Balerma con emotividad

La Virgen de las Mercedes sale en procesión por las calles de la pedanía ejidense de Balerma.

J. Cortés El Ejido Sábado, 16 de agosto 2025, 15:33

Las fiestas patronales de Balerma en honor a la Virgen de las Mercedes llegaron la noche del viernes a su fin con la celebración de la Santa Misa en el Parque El Palmeral y la posterior procesión por tierra y mar de la imagen.

Todo ello en una jornada que fue muy emotiva y que comenzaba por la mañana con la romería desde la Iglesia de la Inmaculada Concepción hasta el Parque de El Palmeral portando a la Virgen, para posteriormente llevar a cabo el tradicional rezo a los pies de la talla.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la presidenta de la Junta Local, Yasmina Ferrón; miembros del equipo de Gobierno, de la Corporación Municipal; la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez, representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como vecinos, fieles y devotos, asistieron a la Misa.

Tras la eucaristía, se llevó a cabo la procesión de la Virgen de las Mercedes por las calles de Balerma, acompañada por la Agrupación Musical Santa María de la Paz de El Ejido hasta llegar al tramo de playa que está situado frente a La Lonja, lugar donde fue embarcada para proceder a la procesión marítima. Finalizando así las Fiestas Patronales de Balerma que dieron comienzo el pasado sábado 9 de agosto hasta este pasado viernes.

Los festejos contaron con varias actividades como el concierto de Keen Levy, cucaña, talleres de naturaleza, conciertos flamencos, romería, juegos y colchonetas, amén del pregón de las fiestas, entre otros eventos.