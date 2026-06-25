La procesión de San Isidro Labrador será el momento con más fervor de las Fiestas

Las Fiestas Patronales en honor de San Isidro se celebran este año en el municipio de El Ejido desde este miércoles 24 de junio hasta ... el domingo 28 de junio. Estos festejos, que cuentan con una gran devoción, alegría y unidad, son los primeros grandes festejos que cuenta esta localidad del Poniente tras la celebración de San Marcos, declaradas de Interés Turístico de Andalucía. Las Fiestas Patronales de San Isidro son unas de las varias señas de identidad que cuenta este gran municipio del Poniente.

Unos festejos que constituyen una de las principales señas de identidad de El Ejido y que cada año reúnen a miles de vecinos y visitantes para conmemorar el final de la campaña agrícola y la llegada del verano. Ya, en la presentación de las Fiestas, el alcalde, Francisco Góngora, destacó que «San Isidro representa nuestras raíces, nuestra historia y el esfuerzo de generaciones de agricultores que han hecho posible el desarrollo y el progreso de nuestro municipio».

Asimismo, señaló que «estas fiestas son una oportunidad para reforzar la convivencia, compartir tradiciones y seguir construyendo un municipio cohesionado en el que participan vecinos unidos por un sentimiento común de pertenencia a El Ejido».

Góngora incidió además en que «el Ayuntamiento continúa trabajando para ofrecer unas fiestas cada vez más participativas, inclusivas, seguras y atractivas, capaces de combinar tradición y modernidad, con actividades para todas las edades y propuestas culturales y de ocio que contribuyan a dinamizar la ciudad y a proyectar la mejor imagen de nuestro municipio». «Un apartado especial tiene el importante dispositivo de seguridad para estos días».

Programación

Unas fiestas que cuentan con atracciones, una gran variedad casetas con su baile y sus distintas comidas que ofrecen, la tradicional Batalla de las Flores, elección de reinas, rey y damas, conciertos gratuitos para todos los gustos y por supuesto, el reparto del Libro de las Fiestas y abanicos, pero que sobre todo cuenta con la devoción y fervor que implican las Fiestas en cada rincón de este país, que son los actos religiosos, que van desde la misa y ofrendas florales hasta la procesión del patrón por las calles del municipio, que dan sentido, apoyo y unidad a El Ejido.

A su vez, el párroco Mariano Delgado detalló los actos religiosos que se van a desarrollar en honor al Santo Patrón que arrancaron con la bajada de San Isidro domingo 21 de junio a las 12.30 horas; el Septenario del 22 al 27 de junio a las 20.00 horas oficiada por diferentes párrocos que mantuvieron y mantienen lazos con la parroquia y cantada por diferentes coros de la zona.

En la jornada del sábado, la Iglesia Parroquial de San Isidro tiene previsto acoger sobre las 18.30 horas la tradicional Ofrenda Floral, un momento para que la ciudadanía pueda rendir su particular homenaje al Santo entregándole esas flores que lucirá este domingo en su procesión por las calles y con las que se aprovecha para pedirle protección.

Un acto que suele contar con la participación de miembros del equipo de Gobierno como las concejalas de Cultura y Turismo, Elena Gómez y María Herminia Padial, además de la parlamentaria ejidense Julia Ibáñez. También es común que para la ofrenda floral se acerquen el grupo municipal de Vox, con la participación de todos sus miembros y la de miembros de la formación socialista ejidense.

La programación terminará el domingo 28 de junio con la solemne misa en honor a San Isidro Labrador a las 20.00 horas, cantada por la coral Local Callejón y la procesión por las calles del municipio, uno de los actos más emotivos y multitudinarios de las fiestas. La imagen del Patrón recorrerá el centro de la ciudad - Calle Divina Infantita – Plaza de la Constitución – Carrera de San Isidro – Calle San Isidro – Carretera de Pampanico – Bulevar (Calle Alpujarra a Calle Lobero) – Calle Lobero- acompañada por cientos de fieles.

Asimismo, las fiestas de San Isidro se consolidaron como una de las celebraciones más importantes del calendario local y como una herramienta fundamental para preservar las tradiciones, fortalecer los vínculos entre generaciones y seguir construyendo un espacio de encuentro para todos los ciudadanos. Una cita que volverá a convertir a El Ejido en el epicentro de la cultura, la diversión y la convivencia durante los últimos días de junio.