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La procesión de San Isidro Labrador será el momento con más fervor de las Fiestas

La Misa será a las 20.00 horas y estará acompañada por la coral de Lola Callejón

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Momento en el que el patrón sale de la parroquia en El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

Las Fiestas Patronales en honor de San Isidro se celebran este año en el municipio de El Ejido desde este miércoles 24 de junio hasta ... el domingo 28 de junio. Estos festejos, que cuentan con una gran devoción, alegría y unidad, son los primeros grandes festejos que cuenta esta localidad del Poniente tras la celebración de San Marcos, declaradas de Interés Turístico de Andalucía. Las Fiestas Patronales de San Isidro son unas de las varias señas de identidad que cuenta este gran municipio del Poniente.

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La procesión de San Isidro Labrador será el momento con más fervor de las Fiestas

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