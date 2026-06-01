La procesión de María Madre de la Iglesia pone el colofón a las Fiestas de la Aldeílla

Santa María del Águila finalizó la noche de este domingo sus Fiestas Patronales en honor a María Madre de la Iglesia, que arrancó con la ... VII concentración motera del club 'Los Kemarruedas' y luego continuó con el musical infantil 'Los Titi Guays', de Leyenda Show Producciones.

El momento más especial, llegó con la celebración de la solemne Misa en honor a la Virgen María Madre de la Iglesia oficiada por el párroco Antonio Agustín Joya, a la que asistió el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar y los concejales Javier Rodríguez, Julia Ibáñez y María Herminia Padial, que acompañaron al presidente de la Junta Local del núcleo, Jerónimo Ibáñez y al resto de vocales de la Junta Local junto a numerosos vecinos. La imagen recorrió las calles del núcleo de Santa María del Águila llevada a hombros por las costaleras y a los sones de la Banda Sinfónica de El Ejido.

Unos festejos que contaron con una de las actividades más emblemáticas del calendario festivo de este núcleo como es la gran degustación de los tradicionales huevos fritos con chorizo, que se celebró el pasado miércoles y en el que se repartieron alrededor de 4.000 huevos fritos acompañados de 4.000 chorizos. Además, los asistentes pudieron degustar productos de excelente calidad, entre ellos 300 kilos de pimientos, 500 kilos de tomates, 500 kilos de pepinos y 1.500 kilos de sandía.

Ese mismo día, a las 18.00 horas, se llevó a cabo la apertura de las atracciones, que tuvieron tanto miércoles como jueves descuentos especiales por el 'Día del Niño' y Feria Inclusiva. A las 22.00 horas se realizó la lectura del pregón a cargo de Don Carlos Escobar Fuentes, vecino que lleva toda su vida implicado en el crecimiento del núcleo desde el ámbito sociocultural y empresarial. Después, tuvo lugar la toma de posesión del 'Presidente de la Junta Local por un día' y la coronación de los príncipes, reinas y damas.

El jueves 28 de mayo se celebró el almuerzo homenaje a los mayores con paella gigante amenizada con la actuación de Eva Collado. Por la noche, la Caseta Municipal albergó la XVIII Gran Gala de las Fiestas con canciones en directo, playbacks, monólogos y bailes; de la mano de la Asociación Cultural 'La Aldeilla del Águila'.

Los más pequeños disfrutaron el viernes 29 a las 11.00 horas de la representación 'La maldición pirrata'. A las 13:00 se inaugurará la Feria del Mediodía y a las 19.00 horas se celebrará el desfile de carrozas, además del pasacalles 'Principe Alí', a cargo de Leyenda Show Producciones. Por la noche,sobre las 23.30 horas, tuvo lugar el concierto gratuito de Henry Méndez, quien puso a bailar a toda la caseta con temas como 'El tiburón' y 'Noche de estrellas'. A continuación, fue el turno de los dj's Jero y Forni, que volvieron un año más con la fiesta de reguetón Old School y Remember.

En las propuestas previstas para el sábado los niños fueron los protagonistas, ya que contaron con una programación orientada especialmente para que disfrutasen de castillos hinchables y atracciones infantiles en el Pabellón de Deportes, un tren que recorrió las calles y fiesta de la espuma con el Consorcio de Bomberos del Poniente. También se celebró un Torneo de Petanca en el Parque Municipal a las 17.00 horas. La nota musical la pusieron por la noche la verbena de baile de 'Fabula Show' y el gran concierto de 'Samuel G'.