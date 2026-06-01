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La procesión de María Madre de la Iglesia pone el colofón a las Fiestas de la Aldeílla

Santa María del Águila vive unos intensos festejos desde el 27 hasta el 31 de mayo

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La procesión recorrió las calles del núcleo ejidense.
La procesión recorrió las calles del núcleo ejidense. (IDEAL)

Javier Cortéslas

El Ejido

Santa María del Águila finalizó la noche de este domingo sus Fiestas Patronales en honor a María Madre de la Iglesia, que arrancó con la ... VII concentración motera del club 'Los Kemarruedas' y luego continuó con el musical infantil 'Los Titi Guays', de Leyenda Show Producciones.

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La procesión de María Madre de la Iglesia pone el colofón a las Fiestas de la Aldeílla

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La procesión de María Madre de la Iglesia pone el colofón a las Fiestas de la Aldeílla