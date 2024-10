«Tenemos un problema: no queremos conocer nuestra historia» El jienense David Gómez presenta su segunda novela histórica 'Centauros del Rif' en el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea de El Ejido

Inmaculada Acién El Ejido Jueves, 3 de octubre 2024, 21:53

David Gómez, ingeniero, articulista y escritor jienense ha presentado esta tarde en el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea de El Ejido su novela 'Centauros del Rif'. Su pasión por la historia del siglo XX, especialmente por la de África y las colonias españolas y los últimos años del protectorado en Marruecos, queda patente de nuevo tras una ópera prima ('Fuego sobre Igueriben'), que le valió el Premio de Novela Histórica Pozuelo de Alarcón.

Un acto que estuvo conducido y presentado por el delegado de IDEAL en Almería, Miguel Cárceles, diario en el que David Gómez colabora como articulista, en su edición de Jaén.

Gómez explicó durante la presentación que la historia del desastre de Annual la conoció con 13 años por mediación de un profesor, en el colegio, y desde entonces comenzó su interés por el tema.

«Llegó un momento en el que yo quería saber más del tema y no encontraba nada y me decidí a escribir un libro para que a mi hijo le quedara», ha explicado Gómez, quien ha confesado que se decantó por el formato de novela «porque la novela es un género que cuando la gente lo lee le hace emocionarse. Permite que te identifiques y te sientas parte, que seas esa persona que abraza al soldado cuando está muriéndose».

Nueve años después de comenzar a escribirla y tras muchas lecturas y correcciones David Gómez lo mandó a la editorial y se publicó su primera novela 'Fuego sobre Igueriben', que le valió el Premio de Novela Histórica Pozuelo de Alarcón en 2022. «Ya con el premio, los componentes de la asociación me animaron a continuar. Me puse a las teclas y aquí está materializado con esta segunda novela«, apuntaba el autor.

Sobre su decisión de lanzarse a la escritura, David Gómez subrayaba que «uno escribe porque lee. De pequeño siempre me ha gustado leer. Empiezas a vivir esas aventuras y hay un día que te lías la manta a la cabeza y te decides a escribir». Una decisión que le ha llevado a publicar ya su segunda novela.

El motivo por el que David Gómez se decidió por este tema fue claro: «le debemos a toda la gente que vivió y murió allí que se difunda su recuerdo casi 100 años después, son nuestros abuelos». Una novela donde la lealtad y la dignidad se convierten en valores que abanderan sus protagonistas. Y en la que también hay lecciones de liderazgo importantes como la de Primo de Rivera. «Fue un líder nato, que murió como mueren los líderes, que peleó el primero y siempre se habla de Fernando como una persona alegre y jobial, querida por todos, él supo con sus arengas motivar a sus jinetes o cazadores», apuntaba.

Tras 'Fuego sobre Igueriben', 'Centauros del Rif' retoma la figura del periodista Luis Codrán para narrar las andanzas del regimiento de caballería Cazadores de Alcántara número 14 en plena retirada de Annual.

Novelas que vienen a ofrecer luz sobre un episodio de la historia de España del que hay muchas sombras como es la Guerra de Marruecos. «En España se suelen ocultar muchas cosas de nuestra historia», señalaba durante el acto el autor, quien reconocía que no hay mucha literatura sobre el tema. «Creo que al tratarse de un desastre nadie quiere revivirlo, pero lo cierto es que había un vacío».

Pese a ese vacío, David Gómez explicaba que no había tenido problemas para documentarse. «Hay archivos y memorias, como el 'expediente Picasso' que son todas las declaraciones de los que hubo allí, y están los testimonios de los familiares que allí estuvieron. Mi primera novela me dio la oportunidad de conocer a los familiares que me han aportado las historias de sus abuelos, que estuvieron allí, lo que hicieron y cómo lo hicieron, porque hay cartas...».

Sobre el porcentaje de realidad y ficción que contiene la novela también se pronunció el autor. «Quiero que el lector lo disfrute, pero por lo general no me gusta que el lector sepa lo que es real y lo que es ficción. Siempre intento que concuerde lo que es ficción y realidad».

Dentro de esa parte de realidad se encuentran los nombres de los personajes. «En la novela he cogido nombres reales de los que ahí estaban porque qué homenaje les estoy haciendo si no pongo los nombres reales de los que allí fallecieron. También procuro que en mis novelas los personajes reales no sean solo los generales y mandos, sino también el soldado raso».

Una novela que busca ofrecer al lector la oportunidad de conocer un poco más una época desconocida, porque como señalaba durante su intervención David Gómez: «tenemos que conocer nuestra historia para defenderla. El problema es que no queremos conocerla».

Y para quienes se queden con ganas de más, ya ha anunciado el autor que está trabajando en una nueva entrega.