«El problema no es el aparcamiento, sino la mentalidad de querer aparcar en la puerta»

El municipio de El Ejido ha cambiado la fisonomía del centro del núcleo urbano, ha incrementado en los últimos meses el número de aparcamientos públicos en entornos donde escaseaban y se ha realizado la aprobación inicial o propuesta de Zona de Bajas Emisiones que afectará a la zona del centro que se ubica en el entorno del Ayuntamiento. Acciones todas ellas que influyen o pueden influir en el comercio local y sobre las que habla la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Servicios de El Ejido, Eva Maldonado.

–¿Qué le parecen los nuevos aparcamientos que se están generando en el municipio, muchos de ellos en la zona centro?

–Están bien los solares que el Ayuntamiento ha adecentado y ha creado como aparcamientos, porque para tenerlos como estaban, así están mejor.

–¿Sigue faltando aparcamiento?

–En horas puntas es posible. Quizás habría que darle otra vuelta a la zona azul en el Bulevar y el centro. Yo entiendo que para muchos trabajadores es malo porque vienes todos los días a trabajar, pero esos coches se tiran toda la mañana o toda la tarde en el mismo sitio y eso evita que haya rotación de vehículos en los aparcamientos y la persona que viene a comprar no encuentra aparcamiento.

–También hay parking.

–Sí, también está el parking que hay bajo la Plaza Mayor y en los establecimientos tenemos tíquets disponibles de una hora gratuita de aparcamiento. Pero es que el ciudadano de El Ejido tampoco quiere aparcar en el parking, no le gusta y no sé porqué, porque en otros sitios los utilizamos y aquí está muy céntrico. Yo sigo pensando que es mentalidad y que necesitamos pensar que esto ya no es un pueblo pequeño en el que aparcamos donde queremos.

–¿Considera que el aparcamiento sigue siendo la principal limitación para comprar en el comercio local?

–No, el aparcamiento en sí no es el problema, sino la mentalidad de querer aparcar en la puerta.

–En los últimos años se han hecho mejoras en toda la zona centro de El Ejido en calles. ¿Han notado que esto les haya beneficiado comercialmente?

–No. Volvemos a lo mismo. El ciudadano de El Ejido está acostumbrado a aparcar en la puerta del local al que va a comprar. Y hay que desacostumbrarlo, algo que llevará un tiempo. No podemos querer aparcar en la puerta porque ya somos un pueblo grande y hay muchos habitantes.

–Se ha hablado mucho en los últimos años de zona azul y sigue estando en la mesa, pero no se dan pasos hacia delante. ¿Desde la Asociación estaríais a favor de implantarla este 2023?

–Visto lo visto, que si llegas a los aparcamientos que se han adecentado y no encuentras aparcamiento, quizás sea el momento de poner zona azul. El último informe que nos dio el Ayuntamiento es que como había aparcamientos, la zona azul no era rentable para ninguna empresa. Habrá que estudiar el porqué esta Navidad no ha funcionado el comercio local ni ha sido atractivo El Ejido, si es por aparcamiento, por la oferta de ocio y cultura, que los ciudadanos se han ido a otros pueblos.

–Se ha realizado la aprobación de la propuesta de Zona de Bajas Emisiones de El Ejido. ¿Qué le parece que se circunscriba al centro del núcleo de El Ejido, en el entorno del Ayuntamiento?

–El comercio local necesita que los clientes paseen por las calles. Quizás es positivo que haya más gente que se tenga que desplazar andando, más peatones viendo escaparates. No se sabe hasta que no entre en vigor.

«En los próximos meses se verán cerrar muchos comercios si esto sigue así»

El comercio local de El Ejido cerró este mes de enero una campaña de Navidad que califican de mala. La presidenta de la asociación de Comerciantes y Servicios de El Ejido,Eva Maldonado, señala que «el problema es que la gente no ha visto atractivo El Ejido para venir a pasear, ya no a consumir o gastar y hacer sus compras navideñas, ni siquiera a pasear» Y es que desde los comerciantes señalan que «ha habido muy poca afluencia de gente. Algo ha pasado, o la gente no se ha enterado de las actividades que ha habido o no han sido atractivas». Una situación que tienen pendiente de analizar. Y la situación continúa también con la campaña de rebajas.

«Desde que se inició va mal. Los comerciantes nos pasan sus inquietudes a la Asociación y todos se preguntan dónde está la gente, que si no hay gente, no se puede vender. Si el pueblo está desértico, no se puede vender», incide Maldonado, quien alerta de que «en los próximos meses se verán cerrar muchos comercios si esto sigue así». Incluso se plantean si sería necesario contar con un especialista que les guíe y les pueda marcar en qué se está fallando, pero su coste. Un estudio que, sin embargo, desde la asociación no se pueden permitir económicamente.

Pese a todo, la asociación sigue creciendo en número de asociados, incluyendo cada vez más comercios de pedanías, algo que califican de muy importante. Tampoco desfallecen en buscar nuevas fórmulas de atraer clientes y ya trabajan en la próxima campaña de promoción que lanzarán con motivo de San Valentín.