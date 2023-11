«La primera vez que pisé el escenario sentí una emoción tan grande que me dejó la boca abierta»

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La joven ejidense María del Mar Santoyo, de tan solo 22 años, se ha convertido en una de las concursantes más deseadas por todos los coaches del programa televisivo de La Voz en la actual edición. Después de conseguir que en su primera actuación tanto Fonsi, como Malú, Antonio Orozco y, por supuesto, PabloLópez, la quisieran en su equipo, la lucha finalizó con Pablo López bloqueado por Fonsi y la ejidense en el equipo del puertorriqueño. El pasado 10 de noviembre, en los 'Asaltos' María del Mar Santoyo volvió a protagonizar otro momento especial cuando se convirtió en el robo de Pablo López al equipo de Fonsi, lo que la clasificaba para los directos. Un directo que los ejidenses vivirán de manera especial el próximo viernes 24 de noviembre.

–¿Cómo nace su pasión por la música?

–Siempre me ha gustado cantar.Desde pequeñita, quizás ya con cinco años, me montaba mis conciertos delante del espejo (explica entre risas). Conforme fui creciendo continué con esa pasión y ya subía vídeos cantando a mis redes sociales. Pero actuar en un escenario, la primera vez sería en 2018, en una gala de la academia en la que yo estaba que era la de Miguel Ángel, Level Up. Me encantó la experiencia y ahí fue cuando supe que quería seguir haciendo esto. Además, vi la reacción del público y de la gente, que fue muy buena, y ya fue como una forma de animarme a seguir cantando.

–¿Se ha presentado a más concursos?

–Estando aún con la academia de Miguel Ángel nos presentamos a una audición de Got Talent, pero ahí nos quedamos. En Málaga también me presenté al concurso de la Universidad de Málaga y quedé segunda. Han sido mis dos experiencias previas. Por eso para mí lo de estar en La Voz era nuevo e impactante, y no esperaba nada de lo que ha pasado.

–¿Cómo fue el momento en el que la llaman y le dicen que está dentro?

–Estaba en mi habitación de la residencia, en Málaga, y ya pensaba que no me iban a llamar cuando vi un número raro en el móvil. Cogí el teléfono y cuando me lo dijeron, me quedé en shock, sin palabras.

–¿Y cómo fue pisar por primera vez el plató de La Voz?

–Jamás había visto lo que era la televisión por detrás. Para mí fue como descubrir un mundo nuevo. Pero la primera vez que yo pisé el escenario, que fue para el ensayo antes de audición 'A Ciegas', con las luces y los cuatro asientos iluminados, me sentí abrumada, sentí una emoción tan grande que me dejó con la boca abierta.

–¿Y cómo es ese momento de salir al escenario sabiendo que tienes ya allí a los coachs que están escuchándote y que no sabes si se van a girar?

–Pues de muchísimos nervios. Yo estaba con la boca seca, casi temblando, pero creo que ayudó que yo esa canción la había ensayado muchísimo. En los últimos días la cantaría unas seis veces diarias, siempre cuidando la voz para no quedarme afónica, pero para tener la seguridad de que la letra con los nervios no se me fuera a olvidar. No obstante, en el momento de salir, iba con la mentalidad de que no estaba allí para demostrarle nada a nadie y mi objetivo era sentirme orgullosa de mí misma y del trabajo que había hecho con la canción, y poder transmitir cantando, ya si se giraban o no, era cuestión de ellos.

–¿Cómo se controla ese momento de subidón de ver que de pronto un coach aprieta el botón y se da la vuelta? Porque eso significa que estás dentro.

–Pues yo me notaba la voz temblándome, pero a la vez en mi cabeza solo me repetía que me tenía que concentrar, seguir y cuando terminara ya soltar lo que tuviera que soltar. De hecho, en un principio tenía pensado cantar la canción entera con los ojos cerrados, para no desconcentrarme, pero al final lo descarté porque yo quería ver en primera persona qué pasaba ahí.

–¿Esperaba que se giraran todos? Bueno, a excepción de Pablo López, pero porque lo bloqueó Fonsi.

–No, para nada, no me lo creía. Primero vi a Fonsi de pié, luego vi asomarse a Pablo por el lado, porque ya lo habían bloqueado y luego a Malú y a AntonioOrozco.

–Pero tenía claro que iba a elegir a Fonsi, si podía.

–Sí. Su forma de ser me encanta, porque él es así como muy alegre, está siempre bromeando, se le ve como muy cercano, y me transmite muy buenas vibraciones. Además, como artista, también me gusta muchísimo, porque creo que tiene una voz increíble, me parece súper versátil porque te puede cantar tanto reggaeton como una balada, y a mí la versatilidad me encanta.

–Hoy mismo ya camino de Madrid y esta semana, sin embargo, en el equipo de Pablo López después del robo.

–Sí, me dio pena dejar el equipo de Fonsi, pero Pablo López también me gusta mucho. Creo que es como muy natural y me encanta con artista, porque tiene canciones increíbles: compone, toca el piano, sabe de música, sabe de todo y además siempre le pone con mucha alma todo lo que hace. Le pone su sello personal a todo.

–¿Cuál es el estilo de música que más le gusta interpretar?

–Pues está todavía por definir porque me gusta un poco todo. Sí que es verdad que creo que me siento más cómoda en canciones de sentimiento, más suavitas, pero realmente no me importa si son en español o en inglés o el estilo de música que sea.

–¿Qué espera que le aporte La Voz?

–Ya me ha aportado muchas cosas y lo más importante es en lo personal, porque yo iba muy insegura. Soy prácticamente nueva en todo esto, te encuentras rodeada de compañeros que son ya artistas en su mayoría y que se dedican a la música. Yo me sentía como muy pequeñita ahí.Esto me ha ayudado mucho en lo personal a confiar más en mí, a salir más segura al escenario, controlar mejor los nervios... También espero que el programa me dé más visibilidad, de hecho ya puedo decir que me lo está dando.

–Semana intensa esta que arranca.

–Esta semana va a ser muy intensa sí, va a ser muy movida, porque supongo que estaremos trabajando muy duro y estaremos de ensayo.

–Semana que acabará con el directo del viernes.

–Va a ser algo nuevo también y tengo muchas ganas, me hace mucha ilusión ver cómo es estar en directo.

–Y El Ejido va a estar volcado con usted.

–Sí, el viernes podrán seguir la actuación en directo desde la Sala B del Auditorio de El Ejido. Además, necesito mucho apoyo porque voy a necesitar los votos de todo el mundo. Aprovecho para pedirle a mis paisanos que el viernes hagan una llamadilla o manden un SMSpara ayudarme.

–¿Algún mensaje que le haya llegado que le haya sorprendido?

–Me ha llamado mucho la atención que me han hablado personas desde Latinoamérica, muchísima gente de Cuba, Colombia, México... Me están apoyando un montón ahí en Latinoamérica y me ha hecho muchísima ilusión. Y el otro día también recibí un mensaje de una persona que decía que me estaba viendo desde Jordania. He llegado a mucha gente de muchos sitios del mundo, no me esperaba esto para nada.