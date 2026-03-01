Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

La salida procesional tiene lugar cada tarde noche del Viernes Santo. IDEAL

La primera Levantá marca el inicio para la Semana Santa de Santa María del Águila

Este solemne acto estuvo precedido de la eucaristía oficiada por el párroco Antonio Agustín Joya

J. C.

El Ejido

Domingo, 1 de marzo 2026, 01:39

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores de Santa María del Águila congregó hace unos días a decenas ... de feligreses para ser partícipes de la Primera Levantá que inicia los ensayos de las cuadrillas de costaleros de cara a su esperada salida procesional que tiene lugar cada tarde noche del Viernes Santo.

